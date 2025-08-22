ΟΗΕ και διεθνείς φορείς κηρύσσουν για πρώτη φορά λιμό στην Πόλη της Γάζας

Επιβεβαιώθηκε και επίσημα, για πρώτη φορά, ο λιμός στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με όργανο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Η Ενοποιημένη Κατάταξη Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (Integrated Food Security Phase Classification – IPC) αναβάθμισε την κατάταξή της στη Φάση 5 όπως αναφέρει το BBC, το υψηλότερο και σοβαρότερο επίπεδο της κλίμακας οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Σύμφωνα με την IPC, λιμός έχει επιβεβαιωθεί στην Επαρχία της Γάζας, που περιλαμβάνει την Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, ενώ προβλέπεται ότι οι «καταστροφικές συνθήκες» θα επεκταθούν στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και τη Χαν Γιούνις έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο λιμός στη Γάζα είναι «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», αναφέρει η έκθεση της IPC, προσθέτοντας ότι μπορεί να «ανακοπεί και να αναστραφεί».

«Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμούς έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία», σημειώνει η έκθεση.

Η IPC – μια παγκόσμια πρωτοβουλία υπηρεσιών του ΟΗΕ, ανθρωπιστικών οργανώσεων και κυβερνήσεων – αποτελεί τον βασικό μηχανισμό με τον οποίο η διεθνής κοινότητα καταλήγει στο εάν συντρέχουν συνθήκες λιμού.

Στην 59 σελίδων έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγα λεπτά, αναφέρεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει «καμία αμφιβολία ότι απαιτείται άμεση και μεγάλης κλίμακας ανταπόκριση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση — ακόμη και ημερών — θα οδηγήσει σε μια απολύτως απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον λιμό», προστίθεται.