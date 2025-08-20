Λωρίδα της Γάζας: Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση κατάληψης της Δυτικής Όχθης

«Οι δυνάμεις μας ελέγχουν ήδη τα περίχωρα της πόλης», δήλωσε συγκεκριμένα.

Μάλιστα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισραηλινού Στρατού, έπειτα από τις συγκρούσεις με τη Χαμάς , οι IDF ήδη ελέγχουν τα περίχωρα της πόλης. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της επιχείρησης.

Σε εξέλιξη είναι το πρώτο στάδιο της επιχείρησης του IDF κατά της πόλης της Γάζας .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Since the renewal of ground operations IDF troops have achieved in Gaza:<br><br>Operational control of over ~75% of Gaza, striking Hamas' capabilities and terrorist infrastructure, degrading its chain of command, and allowing the IDF to expand operations.<br>Elimination of about… <a href="https://t.co/2pH3LqjAcz">pic.twitter.com/2pH3LqjAcz</a></p>— Israel Defense Forces (@IDF) <a href="https://twitter.com/IDF/status/1958212469375357260?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2025</a></blockquote>

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέταξε το πρωί την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, την ώρα που η ισραηλινή κυβέρνηση μελετά ακόμη τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Η επιστράτευση υποδηλώνει ότι το Ισραήλ προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τον επικείμενο εκτοπισμό χιλιάδων Παλαιστινίων.

Ωστόσο, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε ότι οι έφεδροι δεν θα παρουσιαστούν στις μονάδες τους πριν από τον Σεπτέμβριο, διάστημα που ενδεχομένως να δίνει στους μεσολαβητές κάποιο χρονικό περιθώριο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να γεφυρώσουν τα χάσματα σε ό,τι αφορά τους όρους μιας εκεχειρίας.

Το Ισραήλ «σβήνει» την ιδέα παλαιστινιακού κράτους

Νωρίτερα, το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο οικοδόμησης 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη που θα οδηγήσει στην διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

«Σας ανακοινώνω μετά χαράς ότι εδώ και μόλις μισή ώρα η πολιτική ηγεσία ενέκρινε το σχέδιο για την οικοδόμηση της συνοικίας E1», ανακοίνωσε ο Γκι Γιφράχ, δήμαρχος του γειτονικού εβραϊκού οικισμού του Μααλέ Αντουμίμ.

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του εποικισμού προκαλώντας τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΗΕ που κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση να το εγκαταλείψει.

Το Ισραήλ είχε παγώσει τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Το σχέδιο E1 θα συνδέσει τον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ με την Ανατολική Ιερουσαλήμ αποκόπτοντας την πόλη που προορίζεται από τους Παλαιστίνιους για πρωτεύουσα του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη.

Οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Όχθη και η στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ θεωρούνται παράνομοι από την διεθνή κοινότητα.

Η οργάνωση Peace Now που παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στην Δυτική Όχθη είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα ότι το υπουργείο Στέγασης ενέκρινε την ανέγερση 3.300 κατοικιών στο Μααλέ Αντουμίμ.

«Το E1 είναι μοιραίο για το Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών»

«Το E1 είναι μοιραίο για το Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών. Στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί προς τα εκεί ολοταχώς», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της Peace Now.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν τον Ιούνιο κυρώσεις κατά του Σμότριτς και του επίσης ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι υποκινούν συστηματικά την βία των εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη.

Η Βρετανία και άλλες δυτικές χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Οχθη. Παρά ταύτα, τους τελευταίους 22 μήνες, και καθώς μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ στην Γάζα, οι έποικοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ οι εβραϊκοί οικισμοί επεκτείνονται αδιάκοπα.