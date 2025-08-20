Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τι λέει για Πύλο και ΜΜΕ- Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ανησυχίες για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας εκφράζει η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το 2024, η οποία περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές και στους χειρισμούς της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό.

Η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ περιλαμβάνει σειρά θεματικών όπως η Ελευθερία του Τύπου, η Εργασία, η Μετανάστευση. Φέρει δε ημερομηνία δημοσίευσης την 12η Αυγούστου και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τι αναφέρει η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ελευθερία του Τύπου

Το σύνταγμα και ο νόμος προέβλεπαν την ελευθερία της έκφρασης, μεταξύ άλλων για τα μέλη του Τύπου και άλλων μέσων ενημέρωσης, και η κυβέρνηση σε γενικές γραμμές σεβόταν αυτό το δικαίωμα. Ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα και ένα λειτουργικό δημοκρατικό πολιτικό σύστημα συνδυάζονταν για την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης, μεταξύ άλλων και για τα μέλη των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί ανέφεραν ότι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιμετώπιζαν πιέσεις για να αποφύγουν την άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση ή την αναφορά σκανδάλων.

Το σύνταγμα και ο νόμος προστάτευαν την ελευθερία της έκφρασης, αλλά επέτρεπαν περιορισμούς στον λόγο που υποκινεί διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπων ή ομάδων με βάση τη φυλή, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την "ταυτότητα" του φύλου ή την αναπηρία.

Σωματικές επιθέσεις, φυλάκιση και πίεση

Στις 11 Οκτωβρίου, πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Αθήνας απέρριψε αγωγή του πρώην προσωπάρχη του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά διαφόρων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση μετά από ρεπορτάζ τους σχετικά με σκάνδαλο υποκλοπών. Στην αγωγή του, την οποία το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου είχε αποκαλέσει "ένα εντυπωσιακό παράδειγμα στρατηγικής αγωγής κατά της συμμετοχής του κοινού", ο Δημητριάδης ισχυρίστηκε ότι έχασε τη δουλειά του και υπέστη βλάβη στη φήμη του λόγω των ειδήσεών σχετικά με το σκάνδαλο. Το δικαστήριο έκρινε ότι τα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων έγιναν για το δημόσιο συμφέρον και δεν είχαν πρόθεση να βλάψουν τη φήμη του Δημητριάδη.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ για το κράτος δικαίου του Ιουλίου, διαπιστώθηκαν επτά περιπτώσεις παρενόχλησης ή εκφοβισμού δημοσιογράφων στη χώρα, σε σύγκριση με 16 κατά το προηγούμενο έτος. Σε κοινή δήλωσή τους, διάφορες οργανώσεις που σχετίζονται με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης υποστήριξαν ότι η έκθεση της ΕΕ ήταν παραπλανητική, υπερβολικά θετική και σε αντίθεση με "την ανησυχητική πραγματικότητα που βιώνουν οι δημοσιογράφοι, οι ακτιβιστές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επί τόπου". Η δήλωση υποστήριξε ότι η έκθεση της ΕΕ θα ενθαρρύνει την "καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών από την κυβέρνηση".

Στις 14 Μαΐου, η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη δέχτηκε σωματική επίθεση από άγνωστο άτομο, ενώ η Κουβελιώτη έκανε ρεπορτάζ για μη εξουσιοδοτημένη δόμηση κοντά σε εργοτάξιο. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών κατήγγειλε το περιστατικό.

Λογοκρισία

Η κυβέρνηση δεν λογόκρινε τα μέσα ενημέρωσης. Τα μεγαλύτερα μέσα έτειναν να μην δημοσιεύουν δυσάρεστες ειδήσεις, γεγονός που οι ανθρωπιστικές ομάδες απέδωσαν σε πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, σε ανησυχίες για την ασφάλεια ή την ασφάλεια της εργασίας ή στην ευπάθεια σε ποινική δυσφήμιση.

Οι πάροχοι εθνικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης έπρεπε να εγγραφούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Η κυβέρνηση διατηρούσε επίσης μητρώο διαπιστευμένων τοπικών ιστότοπων, οι οποίοι έπρεπε να εμφανίζουν την πιστοποίησή τους στην αρχική τους σελίδα. Παρόμοιο ηλεκτρονικό μητρώο υπήρχε και για τον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

Προσπάθειες για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης

Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Πράξη της ΕΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και της ανεξαρτησίας της σύνταξης.

Δικαιώματα των εργαζομένων

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συλλογικές διαπραγματεύσεις

Ο νόμος προέβλεπε το δικαίωμα των εργαζομένων να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε ανεξάρτητα σωματεία, να ασκούν εργασιακές δραστηριότητες χωρίς παρεμβάσεις και να απεργούν.

Για την επίσημη ίδρυση μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο νόμος απαιτούσε τουλάχιστον 20 ιδρυτικά μέλη. Ο νόμος προστάτευε γενικά το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που πληρούσαν το νόμιμο ελάχιστο αριθμό μελών μπορούσαν να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εάν δεν υπήρχε συνδικαλιστική οργάνωση σε μια επιχείρηση, ο νόμος επέτρεπε σε ενώσεις πέντε ή περισσότερων εργαζομένων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι αυτό επέτρεπε στους εργοδότες να παρακάμπτουν τα συνδικάτα και να διαπραγματεύονται με μικρότερες και λιγότερο ισχυρές ενώσεις, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για την οργάνωση πραγματικών συνδικάτων. Ο νόμος επέτρεπε στις συμφωνίες σε επίπεδο επιχείρησης να υπερισχύουν των συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο τομέα στον ιδιωτικό τομέα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, ο νόμος επέβαλε έναν νόμιμο κατώτατο μισθό που ίσχυε για όλους.

Μόνο τα συνδικάτα μπορούσαν να προκηρύσσουν απεργίες. Κάθε τέτοια απόφαση έπρεπε να ληφθεί από το ήμισυ τουλάχιστον των εγγεγραμμένων ενεργών μελών του συνδικάτου. Ο νόμος επέτρεπε στα συνδικάτα να συγκαλούν συνεδριάσεις εικονικά. Σύμφωνα με το νόμο, η απόφαση για απεργία δεν μπορούσε να ληφθεί εάν τα μέλη ενός συνδικάτου δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν εικονικά στη συζήτηση και την ψηφοφορία.

Τα δικαστήρια μπορούσαν να κηρύξουν μια απεργία παράνομη και καταχρηστική για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων εάν ο κίνδυνος οικονομικής καταστροφής της επιχείρησης υπερέβαινε δυσανάλογα τα οφέλη των εργαζομένων. Στις 14 Μαρτίου, η Συνομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) ανέφερε ότι από την αρχή του έτους, τα δικαστήρια κήρυξαν παράνομες τέσσερις απεργίες δημοσίων υπαλλήλων.

Στις 22 Οκτωβρίου, πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Αθήνας έκρινε παράνομη την απεργία της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Ελλάδας, που είχε εξαγγελθεί για τις 23 Οκτωβρίου, για διάφορους λόγους, όπως η απουσία έγκρισης από τη γενική συνέλευση του συνδικάτου, η περιορισμένη περίοδος προειδοποίησης και η απουσία προσωπικού με σκελετό. Παρά την απόφαση του δικαστηρίου, η απεργία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου καλέσματος για απεργία από την ΑΔΕΔΥ.

Ο νόμος απαγόρευε τις αντι-συνδικαλιστικές διακρίσεις και απαιτούσε την επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν για συνδικαλιστική δραστηριότητα. Η νομοθεσία απαγόρευε επίσης τη στρατολόγηση απεργοσπαστών καθ' όλη τη διάρκεια νόμιμης απεργίας και λοκ άουτ. Σε περίπτωση προκήρυξης απεργίας, το συνδικάτο όφειλε να υπερασπιστεί το δικαίωμα των εργαζομένων που δεν συμμετείχαν να μετακινούνται ελεύθερα από και προς την εργασία τους χωρίς εμπόδια ή απειλή σωματικής ή ψυχολογικής βίας. Εάν η ρήτρα αυτή παραβιαζόταν, η απεργία μπορούσε να ανασταλεί.

Ο νόμος έδινε στις αρχές το δικαίωμα να επιτάσσουν υπηρεσίες σε εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω διαταγών πολιτικής κινητοποίησης. Όποιος λάμβανε εντολή πολιτικής κινητοποίησης ήταν υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ή να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Ο νόμος εξαιρούσε τα άτομα με τεκμηριωμένη σωματική ή πνευματική αναπηρία. Ο νόμος απαγόρευε την έκδοση διαταγών πολιτικής κινητοποίησης ως μέσο αντιμετώπισης απεργιών.

Η κυβέρνηση εφάρμοσε νόμους που προστατεύουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα απεργίας για τους εργαζόμενους. Οι ποινές ήταν ανάλογες με εκείνες για ανάλογα εγκλήματα, αλλά οι διαδικασίες για την επίλυση των εργασιακών προβλημάτων υπέκειντο σε χρονοβόρες καθυστερήσεις και εφέσεις. Οι ποινές επιβάλλονταν τακτικά στους παραβάτες.

Αποδεκτές συνθήκες εργασίας

Νόμοι περί μισθών και ωρών εργασίας

Η κυβέρνηση καθόρισε τον εθνικό κατώτατο μισθό πάνω από το όριο της φτώχειας για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και τους μη ειδικευμένους εργάτες. Η μέγιστη νόμιμη εβδομαδιαία εργασία ήταν 40 ώρες, αν και η νομοθεσία προέβλεπε τη δυνατότητα των εργαζομένων σε ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να εργάζονται επιπλέον δύο ώρες την ημέρα ή μια επιπλέον οκτάωρη βάρδια με μισθούς αυξημένους κατά 40%.

Ορισμένοι τομείς υποχρεώθηκαν να εκδίδουν ψηφιακές κάρτες εργασίας, οι οποίες επέτρεπαν στις αρχές να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις ώρες εργασίας και τις άδειες του προσωπικού. Στους εργοδότες μπορούσαν να επιβληθούν πρόστιμα για τυχόν παραβιάσεις των νόμων περί μισθών και ωρών εργασίας και η κυβέρνηση μπορούσε να αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων. Τα δικαστήρια υποχρεώθηκαν να εξετάζουν και να εκδίδουν άμεσα αποφάσεις σχετικά με καταγγελίες εργαζομένων για καθυστερημένη πληρωμή.

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

Ο νόμος προέβλεπε ελάχιστα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) που ισχύουν για όλες τις βιομηχανίες. Ανέθεσε την ευθύνη για τον εντοπισμό μη ασφαλών καταστάσεων στους εμπειρογνώμονες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και όχι στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι είχαν το δικαίωμα να υποβάλλουν εμπιστευτική καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και να απομακρύνονται από τέτοιες καταστάσεις χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την απασχόλησή τους. Οι ιδιοκτήτες που παραβίαζαν επανειλημμένα το νόμο σχετικά με τα πρότυπα ασφαλείας μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προσωρινό κλείσιμο.

Η κυβέρνηση εντόπιζε προληπτικά τις μη ασφαλείς συνθήκες και ανταποκρινόταν στις καταγγελίες των εργαζομένων σχετικά με την εργασία, την ασφάλεια και την υγεία. Οι τομείς στους οποίους οι φερόμενες παραβιάσεις των προτύπων ασφάλειας και υγείας στην εργασία ήταν συχνές ήταν η μεταποίηση, η εστίαση, τα ξενοδοχεία, η γεωργία και οι κατασκευές.

Επιβολή μισθών, ωρών εργασίας

Η κυβέρνηση εφάρμοσε τους νόμους περί κατώτατου μισθού, ωρών εργασίας και ασφάλειας και υγείας στην εργασία, κυρίως στους επίσημους τομείς της οικονομίας και όταν υποβλήθηκαν καταγγελίες. Η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν υπεύθυνη για την επιβολή όλων των εργατικών νόμων, εκτός από εκείνους που αφορούσαν τα ορυχεία και τη θαλάσσια ναυτιλία, οι οποίοι υπάγονταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα.

Οι επιθεωρητές είχαν την εξουσία να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, να επιβάλλουν πρόστιμα και να δρομολογούν κυρώσεις. Ο αριθμός των επιθεωρητών δεν ήταν επαρκής, ιδίως στα νησιά και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Οι πιο συνηθισμένες παραβάσεις περιλάμβαναν παραβάσεις που σχετίζονταν με την ψηφιακή κάρτα, αδήλωτη εργασία, μη καταβολή μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων και μη παροχή στοιχείων στις κυβερνητικές αρχές. Οι κυρώσεις για τις παραβάσεις ήταν ανάλογες με παρόμοιες παραβάσεις όπως η απάτη ή η αμέλεια και εφαρμόζονταν κανονικά.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων καλοκαιρινών καύσωνων, το Υπουργείο Εργασίας απαγόρευσε την εργασία σε εξωτερικούς χώρους το απόγευμα υπό την απειλή προστίμων. Οι αρχαιολογικοί χώροι έκλεισαν σε όλη τη χώρα.

Τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι η επιβολή των εργασιακών προτύπων παρέμενε ανεπαρκής στη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις κατασκευές, τη μεταποίηση, την εστίαση, τη γεωργία, τις μικρές επιχειρήσεις και την παραοικονομία, ιδίως για τις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών εργαζομένων. Η υπερωριακή εργασία δεν καταγραφόταν πάντα επίσημα ούτε πληρωνόταν ανάλογα.

Ο άτυπος τομέας αντιπροσώπευε περίπου το 20% της οικονομίας και ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκεντρωμένος στον τουρισμό, τη γεωργία και τους τομείς των υπηρεσιών. Οι άτυποι εργαζόμενοι δεν προστατεύονταν από τους νόμους για τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, την επαγγελματική ασφάλεια ή την υγεία.

Εξαφάνιση

Δεν υπήρξαν αναφορές για αναγκαστικές εξαφανίσεις από τις κυβερνητικές αρχές ή για λογαριασμό τους.

Παρατεταμένη κράτηση χωρίς κατηγορίες

Το σύνταγμα και οι νόμοι απαγόρευαν την αυθαίρετη σύλληψη και προέβλεπαν το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψης ή της κράτησής του στο δικαστήριο. Η κυβέρνηση γενικά τηρούσε αυτές τις απαιτήσεις.

Στις 23 Φεβρουαρίου, διάφορα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 36 Αιγύπτιοι επιζώντες από ναυάγιο που ζητούσαν άσυλο παρέμεναν κρατούμενοι επί δύο μήνες στην Κόρινθο, παρά την έκκληση του διαμεσολαβητή για την απελευθέρωσή τους. Η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Equal Rights Beyond Borders δήλωσε ότι μετά την αναφορά του Συνηγόρου, αστυνομικοί πραγματοποίησαν σωματική έρευνα και έρευνες στα δωμάτια των κρατουμένων, κάτι που η ΜΚΟ ερμήνευσε ως προσπάθεια εκφοβισμού των κρατουμένων.

Ο νόμος προέβλεπε το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψης ή της κράτησής του ενώπιον δικαστηρίου. Ο νόμος απαγόρευε την αυθαίρετη σύλληψη και απαιτούσε δικαστικά εντάλματα για τις συλλήψεις, εκτός από τη διάπραξη εγκλήματος. Ο νόμος απαιτούσε την άμεση ενημέρωση των κρατουμένων για τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν κατά την πρώτη τους εμφάνιση στο δικαστήριο.

Ο νόμος απαιτούσε από την αστυνομία να οδηγεί τους κρατούμενους ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα έπρεπε να εκδίδει ένταλμα κράτησης ή να διατάσσει την απελευθέρωση του κρατούμενου εντός 24 ωρών. Υπήρχε ένα λειτουργικό σύστημα εγγύησης καθώς και άλλες επιλογές για την απελευθέρωση εν αναμονή της δίκης. Οι κρατούμενοι είχαν άμεση πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής τους ή σε δικηγόρο που παρείχε το κράτος. Ο νόμος προέβλεπε την παροχή δικηγόρου από το κράτος μετά την επίσημη απαγγελία κατηγορίας για ποινικό αδίκημα και όχι από την έναρξη της κράτησης.

Τα δικαιώματα αυτά ήταν γενικά σεβαστά. Οι άποροι κατηγορούμενοι που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για κακούργημα είχαν νομική εκπροσώπηση από τον δικηγορικό σύλλογο. ΜΚΟ και διεθνείς οργανώσεις παρείχαν περιορισμένη νομική βοήθεια σε κρατούμενους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Ασφάλεια του προσώπου

Βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Το σύνταγμα και ο νόμος απαγορεύουν τέτοιες πρακτικές. Υπήρχαν, ωστόσο, αναφορές για κακομεταχείριση και κακοποίηση από την αστυνομία και την Ελληνική Ακτοφυλακή, μεταξύ άλλων εναντίον μελών φυλετικών και εθνοτικών μειονοτικών ομάδων, μεταναστών χωρίς χαρτιά, αιτούντων άσυλο, κρατουμένων, διαδηλωτών και Ρομά.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, ένας υπήκοος του Πακιστάν, ηλικίας 37 ετών, πέθανε στα κρατητήρια της αστυνομίας της Αθήνας, ενώ κρατούνταν με την κατηγορία της φθοράς περιουσίας. Η αστυνομία δήλωσε ότι το θύμα είχε τραυματιστεί πριν από την κράτησή του και στη συνέχεια τραυματίστηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με άλλους κρατούμενους. Η έρευνα παρέμενε σε εκκρεμότητα στο τέλος του έτους.

Προστασία των παιδιών

Παιδική εργασία

Δεν υπήρχε σημαντική παρουσία των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας. Ο νόμος απαγόρευε τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Ένα προεδρικό διάταγμα επέτρεπε σε παιδιά ηλικίας 15 ετών και άνω να απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες υπό ορισμένες συνθήκες, όπως κατά τη διάρκεια επαγγελματικής ή επαγγελματικής κατάρτισης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργαζόμενοι έπρεπε να παρακολουθούνται από τεχνικό ασφαλείας ή γιατρό. Η επικίνδυνη εργασία περιελάμβανε εκείνη που εξέθετε τους εργαζόμενους σε τοξικά και καρκινογόνα στοιχεία, ακτινοβολία και παρόμοιες συνθήκες. Το κατώτατο όριο ηλικίας για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού τομέα, ήταν τα 15 έτη, με υψηλότερα κατώτατα όρια ηλικίας για ορισμένες δραστηριότητες. Το κατώτατο όριο ηλικίας δεν ίσχυε για τη βραχυχρόνια ελαφριά εργασία και την ημερήσια εργασία στην οικογενειακή γεωργία, τη δασοκομία ή την κτηνοτροφία. Με την έγκριση της Επιθεώρησης Εργασίας, τα παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών επιτρεπόταν να εργάζονται σε πολιτιστικές δραστηριότητες, εφόσον η σωματική και ψυχική τους υγεία αποδεδειγμένα δεν επηρεαζόταν.

Η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν υπεύθυνη για την επιβολή των νόμων περί παιδικής εργασίας, με ποινές που κυμαίνονταν από πρόστιμα έως φυλάκιση. Η κυβέρνηση δεν εφάρμοζε πάντοτε αποτελεσματικά τους νόμους αυτούς. Οι ποινές για τις παραβιάσεις ήταν ανάλογες με εκείνες για ανάλογα εγκλήματα και εφαρμόζονταν τακτικά σε εντοπισμένους και καταγγελλόμενους παραβάτες. Τα μέλη της οικογένειας ανέφεραν ότι ανάγκαζαν ορισμένα παιδιά να ζητιανεύουν, να κλέβουν ή να πωλούν εμπορεύματα στο δρόμο.

Γάμος παιδιών

Η νόμιμη ηλικία γάμου ήταν τα 18 έτη, αν και ένα δικαστήριο μπορούσε να επιτρέψει σε άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών να παντρευτούν. Η κυβέρνηση εφάρμοζε αποτελεσματικά το νόμο, εκτός από την περίπτωση των παιδιών Ρομά, ιδίως των κατοίκων σκηνών που ζούσαν σε απομονωμένους οικισμούς. Αν και δεν υπήρχαν επίσημες στατιστικές, οι ΜΚΟ ανέφεραν ότι οι παράνομοι γάμοι παιδιών παρέμεναν κοινοί στις κοινότητες των Ρομά, με τα κορίτσια να παντρεύονται συχνά σε ηλικία 15 ετών ή μικρότερη, και τους άνδρες Ρομά να παντρεύονται συχνά μεταξύ 15 και 20 ετών.

Προστασία των προσφύγων

Η κυβέρνηση συνεργάστηκε με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις για την παροχή προστασίας και βοήθειας σε πρόσφυγες, παλιννοστούντες πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που προκαλούν ανησυχία.

Παροχή ασύλου

Ο νόμος προέβλεπε τη χορήγηση ασύλου ή καθεστώτος πρόσφυγα. Η κυβέρνηση παρείχε προστασία στους πρόσφυγες μέσω μιας αυτόνομης υπηρεσίας ασύλου και μιας αρχής προσφυγών υπό τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σφιχτές προθεσμίες καθοδηγούσαν κάθε βήμα και η παραβίαση των προθεσμιών μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικό προσδιορισμό του ασύλου ή του προσφυγικού καθεστώτος και σε εντολή απέλασης. Υπήρχαν καταγγελίες από ΜΚΟ και διεθνείς οργανώσεις σχετικά με την αποτυχία της κυβέρνησης να διερευνήσει αποτελεσματικά τις καταγγελίες για αναγκαστικές επιστροφές αιτούντων άσυλο και να θέσει προ των ευθυνών τους τους υπεύθυνους.

Οι ΜΚΟ ανέφεραν ότι τα κενά σε διερμηνεία και ιατρικές υπηρεσίες εμπόδιζαν την πρόσβαση σε αξιολογήσεις ευαλωτότητας και καθυστερούσαν την παροχή προστασίας και φροντίδας. Τον Ιούνιο, ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών και η Ένωση Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία κατήγγειλαν ότι οι υπηρεσίες διερμηνείας διακόπηκαν λόγω της αδυναμίας της κυβέρνησης να πληρώσει τον εργολάβο διερμηνείας.

Διεθνείς οργανώσεις, ΜΚΟ και μέσα ενημέρωσης συνέχισαν να υποστηρίζουν ότι οι απωθήσεις στερούν από τους δυνητικούς αιτούντες άσυλο την πρόσβαση στις αξιολογήσεις ευαλωτότητας και στη διαδικασία ασύλου γενικότερα.

Μετεγκατάσταση

Η κυβέρνηση δέχθηκε πρόσφυγες για επανεγκατάσταση και προσέφερε πολιτογράφηση σε πρόσφυγες που διέμεναν στο έδαφός της. Τον Δεκέμβριο του 2023, το κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία που προέβλεπε τη νομιμοποίηση των μεταναστών που δεν είχαν προηγουμένως έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο, οι οποίοι είχαν προσφορά εργασίας και τουλάχιστον τρία χρόνια φυσικής παρουσίας στη χώρα. Βάσει του νέου νόμου, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που ενηλικιώθηκαν δικαιούνταν 10ετή άδεια παραμονής, εφόσον ολοκλήρωναν τουλάχιστον τρία χρόνια ελληνικής εκπαίδευσης έως την ηλικία των 23 ετών και γίνονταν δεκτοί σε σχολές ή ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητείας ή πανεπιστημιακού επιπέδου. Οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες περιλάμβαναν επτά χρόνια διαμονής. Η κυβέρνηση επεξεργάστηκε επίσης τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των συγγενών των αιτούντων άσυλο σε άλλες χώρες.

Πράξεις αντισημιτισμού

Οι τοπικοί εβραίοι ηγέτες εκτιμούσαν ότι ο εβραϊκός πληθυσμός ήταν περίπου 5.000. Η αντισημιτική ρητορική αποτελούσε πρόβλημα, ιδίως σε ορισμένα έντυπα, ιστολόγια και ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 4 Ιουλίου, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα ανακοίνωσε τις συλλήψεις επτά υπόπτων σε σχέση με τις εμπρηστικές επιθέσεις του Ιουνίου εναντίον ενός ξενοδοχείου ισραηλινής ιδιοκτησίας και μιας εβραϊκής συναγωγής. Και στα δύο περιστατικά, η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα πριν προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Στους φερόμενους ως δράστες περιλαμβάνονται Έλληνες, Ιρανοί και Αφγανοί υπήκοοι. Πέντε συνελήφθησαν εν αναμονή της δίκης και δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.