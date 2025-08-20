Δύο νεκροί σε τροχαία μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, το πρωί της Τετάρτης, στην Αγία Παρασκευή και την Πέτρου Ράλλη, με θύματα αναβάτες δικύκλων.

Το πρώτο τροχαίο καταγράφηκε γύρω στις 10:25 το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο οδηγός εξετράπη για άγνωστο λόγο από την πορεία της και συγκρούστηκε με ΙΧ. Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: