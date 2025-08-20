Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή - Σε κρίσιμη κατάσταση οδηγός μηχανής

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και δίνει μάχη για τη ζωή του
Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν μια μηχανή και ένα αυτοκίνητο σημειώθηκε στις 10:25 το πρωί της Τετάρτης (20.8.25) στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.
Στο τροχαίο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή βγήκε από την πορεία της, για άγνωστο λόγο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ενώ μετά τη σύγκρουση σύρθηκε στο οδόστρωμα και προσέκρουσε και σε δεύτερο ΙΧ.
Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και δίνει μάχη για τη ζωή του.
