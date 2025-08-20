Τροχαίο στην Εγνατία: «Βγάλτε μας, σώστε μας» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές με τους 3 απανθρακωμένους

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία όταν φορτηγό έπεσε σε δύο ΙΧ με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά και 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε. “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει».

Εξηγώντας τι συνέβη, είπε, επίσης, ότι «άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έπιασε και το ΙΧ. Άρχισε να κάνει πάρα πολλές εκρήξεις. Ήρθε τόσο δυνατά η φωτιά από το φορτηγό. Ήταν γρήγορη και δυνατή»