Εγνατία Οδός: «Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε» - Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για τους τρεις που απανθρακώθηκαν

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός του φορτηγού μαζί με τον συνοδηγό - Από γάμο επέστρεφαν τα θύματα
Νέα φονικό τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στα διόδια Ιάσμου στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον τρεις να τραυματίζονται σοβαρά.
Η σφοδρή σύγκρουση συγκλονίζει τόσο για την έκταση της καταστροφής όσο και για τον τρόπο που συνέβη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες.
Σφοδρή σύγκρουση με τραγική κατάληξη
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό με βουλγικές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν οδηγός και συνοδηγός, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα ΙΧ που μετέφερε τέσσερις ανθρώπους και κατόπιν με δεύτερο ΙΧ. Η σύγκρουση προκάλεσε άμεση ανάφλεξη και των τριών οχημάτων, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες του πρώτου ΙΧ να απανθρακωθούν, ενώ η νταλίκα τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες, με συνέπεια να κλείσει η Εγνατία Οδός για αρκετές ώρες.
Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια γυναίκα 49 ετών, η οποία νοσηλεύεται σε σοκ στο νοσοκομείο Κομοτηνής και αναμένεται διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο οδηγός και ο συνοδηγός της νταλίκας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Open.
Θύματα τρεις συγγενείς που επέστρεφαν από γάμο
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στα δύο ΙΧ επέστρεφαν από γάμο στον Έβρο και φαίνεται ότι είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Οι νεκροί ταυτοποιήθηκαν ως ο 59χρονος οδηγός και δύο άτομα, 61 και 57 ετών. Στο όχημα των συγγενών τους επέβαιναν ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη συνοδηγός και δύο παιδιά ηλικίας 6 και 4 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.
Η Αστυνομία εξετάζει ως πιθανή αιτία την μεγάλη ουρά που υπήρχε στα διόδια, με αποτέλεσμα ο οδηγός του φορτηγού να μην προλάβει να σταματήσει ή να αντιληφθεί εγκαίρως την κίνηση των οχημάτων.
Σοκαριστικές μαρτυρίες από το σημείο
Ένας οδηγός που βρισκόταν κοντά στο δυστύχημα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές: «Οι εγκλωβισμένοι ήταν 3. Άνοιξε την πόρτα ένας άλλος οδηγός που σταμάτησε από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε, είχαν σφηνώσει οι άνθρωποι. Δεν προλάβαμε να σβήσουμε τη φωτιά που ερχόταν. Ήταν μεγάλη. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου έπιασε και το αυτοκίνητο. Τότε άρχισαν να γίνονται πολλές εκρήξεις. Δυστυχώς ακούγαμε τους 3 ανθρώπους που εκλιπαρούσαν».
Η φωτιά επεκτάθηκε και στα παρακείμενα χωράφια, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση.
