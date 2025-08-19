Εγνατία Οδός: «Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε» - Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για τους τρεις που απανθρακώθηκαν

Νέα φονικό τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου στα διόδια Ιάσμου στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον τρεις να τραυματίζονται σοβαρά.

Η σφοδρή σύγκρουση συγκλονίζει τόσο για την έκταση της καταστροφής όσο και για τον τρόπο που συνέβη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες.

Σφοδρή σύγκρουση με τραγική κατάληξη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό με βουλγικές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν οδηγός και συνοδηγός, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα ΙΧ που μετέφερε τέσσερις ανθρώπους και κατόπιν με δεύτερο ΙΧ. Η σύγκρουση προκάλεσε άμεση ανάφλεξη και των τριών οχημάτων, με αποτέλεσμα οι τρεις επιβαίνοντες του πρώτου ΙΧ να απανθρακωθούν, ενώ η νταλίκα τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες, με συνέπεια να κλείσει η Εγνατία Οδός για αρκετές ώρες.

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια γυναίκα 49 ετών, η οποία νοσηλεύεται σε σοκ στο νοσοκομείο Κομοτηνής και αναμένεται διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο οδηγός και ο συνοδηγός της νταλίκας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Open.