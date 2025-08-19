Ανοιχτά μικρόφωνα «πρόδωσαν» τον Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία για χάρη μου»

Πεπεισμένος ότι θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά και τις συναντήσεις που είχε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνόδευσαν τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσινγκτον αλλά και μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αισιοδοξία του ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ, έστω και αν δεν επιτευχθεί πρώτα κατάπαυση του πυρός, όπως επιθυμούν Κίεβο και Ευρωπαίοι αλλά δεν θέλει η Μόσχα.

Στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο αλλά και στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως προετοιμάζει το έδαφος για απευθείας συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και για μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος.

Χαρακτηριστική της αισιοδοξίας του Τραμπ, ήταν η σύντομη συνομιλία του με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπου –πιστεύοντας ότι τα μικρόφωνα ήταν κλειστά– είπε, προφανώς αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν:

«Νομίζω πως θέλει να κλείσει συμφωνία για μένα. Καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται».