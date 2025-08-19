FT: Συμφωνία Ουκρανίας – ΗΠΑ για αγορά όπλων 100 δισ. με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Deal στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία αποκαλύπτουν οι Financial Times, καθώς το… παζάρι για το τέλος του πολέμου, τώρα αρχίζει!

Πρόκειται για πρόταση του Κιέβου, η οποία έγινε στο περιθώριο της ιστορικής συνάντησης στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή των Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Φάνηκε στις δηλώσεις που έκαναν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη μεταξύ τους συνάντηση, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος φάνηκε να έχει πάει πολύ καλά διαβασμένος (και ντυμένος). Φάνηκε και στα όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ και Ουκρανίας με τους Ευρωπαίους. Οι οποίοι, σύμφωνα με τους Financial Times, για να διατηρήσουν τις ΗΠΑ “δεμένες” με την Ουκρανία, θα χρηματοδοτήσουν την αγορά εξοπλισμού του Κιέβου από την Ουάσινγκτον.

Και ενώ το θρίλερ στην Ουάσινγκτον φαίνεται ότι τώρα ξεκινά, σχεδόν την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωνε μόνο ότι η συνάντηση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων στο “ανατολικό δωμάτιο” είχε ολοκληρωθεί, οι Financial Times ανέφεραν ότι η Ουκρανία πρότεινε να αγοράσει όπλα από τις ΗΠΑ, αξίας 100 δισ. δολαρίων, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και ως αντάλλαγμα γι’ αυτό, θα ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, Ουκρανία και ΗΠΑ θα υπογράψουν και συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες.