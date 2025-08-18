Καταγγελία-σοκ στην Αιτωλοακαρνανία: 50χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του

Σοκαριστική καταγγελία εξετάζει η Ασφάλεια Πατρών, καθώς 50χρονος φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 9χρονης ανιψιάς του, την οποία πρόσεχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά από σχετική ανάθεση των γονέων της.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.