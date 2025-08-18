Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καταγγελία-σοκ στην Αιτωλοακαρνανία: 50χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης ανιψιάς του

Καταγγελία-σοκ στην Αιτωλοακαρνανία: 50χ...

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη

Σοκαριστική καταγγελία εξετάζει η Ασφάλεια Πατρών, καθώς 50χρονος φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της 9χρονης ανιψιάς του, την οποία πρόσεχε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά από σχετική ανάθεση των γονέων της.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για κατάχρηση ανηλίκου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις Τώρα

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα»- Σοκάρει ο 28χρονος

Δυτ. Ελλάδα: 49χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

Ελ. Βενιζέλος: Η ακτινογραφία-σοκ που αποκάλυψε τα 100 «αυγά» κοκαΐνης στο στομάχι διακινητή

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία Καταγγελία

Ειδήσεις