Αυξάνονται από 1η Ιανουαρίου τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους - Οι νέες τιμές σε Ολυμπία και Ιόνια Οδό

Αυξάνεται η τιμή των διοδίων από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας και για πρώτη φορά το μέτρο της τιμαριθμικής αύξησης θα εφαρμοστεί και στην Αττική Οδό.

Παράλληλα, οι αυξήσεις αφορούν τους αυτοκινητόδρομους Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος, Αντίρριο-Ιωάννινα, Λαμία-Καλαμπάκα, Αθήνα-Σκάρφεια, Σκάρφεια-Ράχες, Ράχες-Κλειδί Ημαθίας, Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Σπάρτης.

Τα διόδια στην Αττική Οδό

Πιο συγκεκριμένα τώρα, για την Αττική Οδό, η αύξηση είναι 5 λεπτά και το διόδιο από 2,50 ανεβαίνει στα 2,55 ευρώ για την κατηγορία των απλών Ι.Χ. οχημάτων. Πιο αναλυτικά:

Κατ. 1: Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 €

Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.) Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55€

Κατ. 3 : Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m: 2,55 €

Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων): 2,55 €

Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων): 6,30 €

Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 €

Τα διόδια στην Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος)

Οι νέες τιμές είναι ως κάτωθι: