Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή η είσοδος και η έξοδος του κόμβου στο Κιάτο- Κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Σε εξέλιξη βρίσκονται αγροτικές κινητοποιήσεις σήμερα, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα και για μια ώρα περίπου πραγματοποιήθεκε εκτροπή της κυκλοφορίας προς την Παλαιά Εθνική Οδό στο τμήμα μεταξύ Αρχαίας Κορίνθου και Ξυλοκάστρου.

Παραμένουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου και εξόδου στον κόμβο του Κιάτου.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η εκτροπή στην Περιμετρική Οδό, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων ΚΙ Λιμάνι και Γλαύκου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό είναι δυνατό.