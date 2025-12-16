Στα μπλόκα επί τρεις εβδομάδες οι αγρότες: Σήμερα οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα τους, με τα τρακτέρ τους να «οργώνουν» τη χώρα και σήμερα Τρίτη (16/12) αναμένοντας εντός της ημέρας να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, μετά και από τη χθεσινή «δήλωση χωρίς σαφείς δεσμεύσεις» του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, που τους κάλεσε άμεσα σε διάλογο.

Την ίδια ώρα, το κεφάλαιο «αγρότες» πρέπει να κλείσει σύντομα για την κυβέρνηση, ώστε οι εορταστικές μετακινήσεις των πολιτών να γίνουν με ανοιχτούς δρόμους.

Σταθερά μπλόκα σε όλη τη χώρα

Καθώς η οριστική απάντηση των αγροτών προς την κυβέρνηση από όλα τα μπλόκα αναμένεται μέχρι το απόγευμα, οι αγρότες της Θεσσαλίας, παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Υπενθυμίζεται πως χθες (15/12) ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δε θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και άλλες δράσεις στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες κλιμακώνουν επίσης τις κινητοποιήσεις τους, καθώς όπως αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης σήμερα θα προχωρήσουν από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, είναι προγραμματισμένη συνάντηση των αγροτών για τις 14:00 το μεσημέρι με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους.

Παράλληλα, αμετακίνητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, με μεγάλες καθυστερήσεις.

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Για σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου.

Από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει εργατικά κέντρα, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία έχουν προαναγγείλει αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας για σήμερα.

Ειδικότερα, το εργατικό κέντρο της Πάτρας θα πραγματοποιήσει στις 19:30 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο μπλόκο της Εγλυκάδας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι κρατούν αποκλεισμένη για ένατη ημέρα την μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου - Πατρών - Κορίνθου.

επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν απευθύνει κάλεσμα σε συλλόγους, φορείς και συνδικάτα για συγκέντρωση στις 18:30 στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων, παραμένουν σε εγρήγορση.

Στο Αγρίνιο, το εργατικό κέντρο θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 18:30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην οποία αναμένεται να πάρουν μέρος αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου, όπου εκεί παραμένει κλειστή για ενδέκατη συνεχόμενη ημέρα η «Ιονία» Οδός.

Μάλιστα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να μεταβούν στο Αγρίνιο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ έχουν ξεκινήσει ολιγόωρους αποκλεισμούς της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος της περιοχής Χαλίκι.

Ακόμη, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Ευήνου, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Μεσολόγγι.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας παραμένουν στο μπλόκο της Αμβρακίας οδού, ενώ συνάδελφοί τους από την Ναυπακτία και την Δωρίδα προχωρούν σε ενημερωτικές δράσεις.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στα Λεχαινά.

Κλιμάκωση αγώνα και με πολύωρους αποκλεισμούς στα τελωνεία



Οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία προχωρούν και σήμερα σε πολύωρους αποκλεισμούς.

Σε γενική τους συνέλευση, οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 12:00 και για τέσσερις ώρες, καθώς και από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύουν για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Οι παραγωγοί που βρίσκονται στο τελωνείο της Νίκης, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του τελωνείου, από τις 19:00 έως τις 23:00, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν σε αποκλεισμό διάρκειας οκτώ ωρών του τελωνείου, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (έως τις 20:00). Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Εκπρόσωποι των παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικών μπλόκων θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που έχουν οργανωθεί στις κατά τόπους περιοχές, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΥ.

Τα αιτήματα των αγροτών

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του

Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού.

Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο

παραγωγός από το χωράφι.

παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.



Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ