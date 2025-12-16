Κρίσιμη ημέρα για το αγροτικό: Τι σκέφτονται στα μπλόκα μετά το πακέτο Τσιάρα

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ενώ για την ώρα επικρατεί κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Επ’ αόριστον κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στο μπλόκο των Μαλγάρων, στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα εξακολουθεί να παραμένει κλειστό.

Στις 6:30 το απόγευμα χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τις 12 το μεσημέρι η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη θα περιοριστεί σε μία λωρίδα, καθώς προγραμματίζεται διανομή ρυζιού από παραγωγούς της περιοχής για διάστημα μίας έως δύο ωρών.

Στη συνέχεια, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων προτίθενται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η συνέλευση των αγροτών της Αχαΐας στο μπλόκο Γλυκάδας Πατρών καλεί σε συνέλευση με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου ανήμερα της απεργίας.

Την ίδια στιγμή στην Αιτωλοακαρνανία οι αγρότες από το Αγγελόκαστρο θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και θα πραγματοποιήσουν πορεία στις 6.30 το απόγευμα. Με επιφύλαξη μελετούν την παρέμβαση Τσιάρα τονίζοντας ότι αφού έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις πρέπει να δοθούν και συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι για όλη την Ελλάδα»

Η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες δηλώνουν μέσω του εκπροσώπου τους ότι αν και οι δηλώσεις του υπουργού κ. Τσιάρα, είναι κάποια βάση για διάλογο, δεν είναι ξεκάθαρες. Επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δεν είναι επιπλέον ενίσχυση, αφού θεωρούν πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν δοθεί.

Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών μιλώντας για απόφαση που θα παρθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Συλλαλητήριο αύριο στις 18.00 στην κεντρική πλατεία Λάρισας – Με τρακτέρ συμμετέχει το μπλόκο της Νίκαιας

Την απόφαση να ανοίξουν νωρίτερα από τις 20:00 που ήταν προγραμματισμένο, τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, πήραν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο. Αιτία, η συγκέντρωση περισσότερων απο 500 φορτηγών στην ελληνική πλευρά, λόγω του αποκλεισμού.

Μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Θουρίας, έστησαν αγρότες της Μεσσηνίας, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, ενώ σημειώθηκε ένταση όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να εμποδίσουν και άλλους αγρότες που κατευθύνονταν στο σημείο για να ενισχύσουν το μπλόκο.

«Γέφυρες διαλόγου» από την κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, ανοιχτές γέφυρες διαλόγου με τους αγρότες κρατά η κυβέρνηση, προχωρώντας σε νέες παρεμβάσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις κόκκινες γραμμές, για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ικανοποίηση αιτημάτων εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά και εντός κανόνων της Ε.Ε. Απαράβατος όρος είναι οι να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην επηρεαστούν άλλες κρίσιμες υποδομές από τις κινητοποιήσεις.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ



