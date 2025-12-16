Αισθητός σεισμός στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή πριν από λίγο στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και χαρακτηρίζεται ως επιφανειακός, καθώς το εστιακό του βάθος εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα. Το μικρό βάθος συνέβαλε στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητός, συνοδευόμενος από έντονο τράνταγμα.