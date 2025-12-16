Αισθητός σεισμός στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας

Η δόνηση είχε μέγεθος 3,2 Ρίχτερ και μικρό εστιακό βάθος
Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή πριν από λίγο στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και χαρακτηρίζεται ως επιφανειακός, καθώς το εστιακό του βάθος εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα. Το μικρό βάθος συνέβαλε στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητός, συνοδευόμενος από έντονο τράνταγμα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr