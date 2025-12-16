Στην Εισαγγελία Πειραιά οι συλληφθέντες για το κύκλωμα κοκαΐνης - Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, γνωστού και ως «Έλληνα Εσκομπάρ», να βρίσκεται στα χέρια του «ελληνικού FBI».

Συγκεκριμένα, η οργάνωση αυτή τη φορά μετέφερε τόνους κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

10 συλλήψεις μελών του κυκλώματος

Συνολικά μέχρι στιγμής, για την τελευταία περίπτωση του «Ουρανία» έχουν συλληφθεί 10 μέλη του κυκλώματος: τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος από το πλήρωμα, ορισμένοι και αρκετά ηλικιωμένοι και παλιοί συνεργάτες καθώς και πέντε Έλληνες στη χώρα μας. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν στην Ελλάδα, είναι ο ίδιος ο Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στους Νέους Πόρους Πιερίας, ένας στην Θήβα και δύο στην Αθήνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα (16/12) ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά ώστε να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος τους.

Γνωστός στις Αρχές ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται ότι μετέφερε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης, άνω του ενός τόνου, από χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η επιχείρηση του βαρόνου των ναρκωτικών έλαβε τέλος στη Γαλλία από το πολεμικό της Ναυτικό, σε συνέχεια ειδοποίησης από τις ελληνικές Αρχές.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες στις ελληνικές Αρχές, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει και παλαιότερα το πανελλήνιο: το 2004 είχε καταδικαστεί για μεταφορά 5,5 τόνων κοκαΐνης αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα προσωνύμια «Έλληνας Εσκομπάρ» και «Χοντρός» αποδόθηκαν στον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης, πριν από 21 χρόνια, όταν διαπιστώθηκε πως ήθελε να μεταφέρει ναρκωτικά αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, σε χώρες της Ευρώπης.

Μάλιστα ήταν πολύ παλιός γνώριμος των Αρχών, ακόμη και πριν από τη μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στη Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές στο παρελθόν αλλά κατάφερνε πάντα να ξεφεύγει αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.