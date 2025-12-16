Αυτές είναι οι πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα τρόφιμα - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ευρώπη είναι μια ποικιλόμορφη ήπειρος με σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές των τροφίμων από τη μία χώρα στην στην άλλη.

Η Βορειοδυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τείνουν να είναι πιο ακριβές. Αντίθετα, οι χώρες στη Νοτιονατολική και στα Δυτικά Βαλκάνια, εμφανίζουν συνολικά τις λιγότερο ακριβές τιμές τροφίμων.

Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στις 15άδα με τις πιο υψηλές τιμές στα τρόφιμα.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα παράδοξο. Ενώ οι τιμές των τροφίμων είναι χαμηλότερες σε ορισμένες χώρες από ό,τι στην ΕΕ συνολικά, τα νοικοκυριά σε αυτές τις χώρες συχνά δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους σε τρόφιμα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η Eurostat για τις τιμές τροφίμων

Τα τρόφιμα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα των νοικοκυριών στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας κατά μέσο όρο περίπου το 11,9% των δαπανών σε ολόκληρη την ΕΕ και φτάνοντας έως και το 20% σε χώρες όπως η Ρουμανία.

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν επίσης σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο δείκτης τιμών τροφίμων της Eurostat παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση, σύμφωνα με το Euronews. Εάν το μέσο καλάθι τροφίμων της ΕΕ οριστεί στα 100 ευρώ, ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει πόσο θα κόστιζε το ίδιο καλάθι σε κάθε χώρα.

Ένα επίπεδο τιμών πάνω από 100 σημαίνει ότι μια χώρα είναι ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ένα ποσοστό κάτω από 100 υποδηλώνει ότι είναι φθηνότερη.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024, η Βόρεια Μακεδονία ήταν η φθηνότερη χώρα για τρόφιμα μεταξύ 36 ευρωπαϊκών χωρών. Ένα τυπικό καλάθι τροφίμων κόστιζε 73 ευρώ, καθιστώντας την 27% φθηνότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ποια είναι η χώρα με τις πιο ακριβές τιμές τροφίμων

Η Ελβετία είναι η πιο ακριβή χώρα, με τις τιμές των τροφίμων να είναι 61,1% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το ίδιο καλάθι κοστίζει 161,1 ευρώ.

Η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ — δεν είναι ακόμη μέλος, αλλά έχει ενεργές εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ — ενώ η Ελβετία δεν ανήκει στον ΕΟΧ και αντ’ αυτού βασίζεται σε ένα δίκτυο διμερών συμφωνιών με την ΕΕ.

Στην ΕΕ, η Ρουμανία (74,6 €) έχει το χαμηλότερο επίπεδο τιμών τροφίμων, ενώ το Λουξεμβούργο (125,7 €) έχει το υψηλότερο. Τα τρόφιμα είναι 25,4% φθηνότερα στη Ρουμανία και 25,7% ακριβότερα στο Λουξεμβούργο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Μετά την Ελβετία στην κορυφή, δύο άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα: η Ισλανδία (€146,3) και η Νορβηγία (€130,6).

Οι χώρες της ΕΖΕΣ είναι μη μέλη της ΕΕ που συνεργάζονται με το μπλοκ κυρίως στο εμπόριο και την πρόσβαση στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα μεγαλύτερο εθνικό έλεγχο επί των νόμων, των συνόρων και των πολιτικών.

Οι τιμές των τροφίμων είναι επίσης τουλάχιστον 10% υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ στη Δανία (119,3 €), την Ιρλανδία (111,9 €), τη Γαλλία (111,5 €), την Αυστρία (110,9 €) και τη Μάλτα (110,9 €).

Οι χώρες με τις λιγότερο ακριβές τιμές τροφίμων

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια εμφανίζουν συνολικά τις χαμηλότερες τιμές τροφίμων.

Εκτός από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Ρουμανία, η Τουρκία (75,7 €), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (82,5 €), το Μαυροβούνιο (82,6 €) και η Βουλγαρία (87,1 €) βρίσκονται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Σερβία (€95,7) και η Αλβανία (€98,7) είναι επίσης φθηνότερες από την ΕΕ.

Μεταξύ των «Μεγάλων Τεσσάρων» της ΕΕ, οι τιμές των τροφίμων είναι επίσης υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ στην Ιταλία (104 ευρώ) και τη Γερμανία (102,9 ευρώ). Η Ισπανία (94,6 ευρώ) είναι 5,4% φθηνότερη από την ΕΕ.