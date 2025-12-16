Πάτρα: Το βραχιολάκι παρακολούθησης ασθενούς στα επείγοντα του "Αγίου Ανδρέα" - ΦΩΤΟ

Από σήμερα ξεκίνησε το σύστημα προτεραιοποίησης των ασθενών του Νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα.

Το «έξυπνο» ηλεκτρονικό βραχιολάκι είναι μια καινοτομία στη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται στα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που φορούν οι ασθενείς κατά την είσοδό τους στα επείγοντα και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Το βραχιολάκι φέρει barcode, το οποίο, όταν σκαναριστεί, παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές πληροφορίες του ασθενούς.

Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για ένα «έξυπνο» βραχιόλι, φτιαγμένο από μαλακό πλαστικό, το οποίο τοποθετείται στον καρπό του ασθενούς κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο. Θυμίζει αρκετά τα βραχιολάκια που τοποθετούνται σε μαιευτήρια σε νεογέννητα βρέφη, αμέσως μετά τον τοκετό.

Το σύστημα ιχνηλάτησης (tracking) των ασθενών μέσω QR code επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδρομής του ασθενούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και καθιστά εφικτή τη συλλογή πληροφοριών για τον χρόνο αναμονής και πότε αυτός ξεπερνά τον προβλεπόμενο. Ο ασθενής που προσέρχεται στα Επείγοντα, μετά το γραφείο κίνησης, φορά ένα πλαστικό βραχιόλι που φέρει επάνω ένα barcode, το οποίο σκανάρεται σε ειδικά μηχανήματα.

Η παρακολούθηση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και όταν ο χρόνος αναμονής του ασθενούς είναι μεγάλος και ξεπερνάει το “φυσιολογικό”, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου θα μπορούν να εντοπίζουν τους ασθενείς με τη μεγαλύτερη αναμονή και θα παρεμβαίνουν.

Τονίζεται πως ο μέσος χρόνος αναμονής στα Επείγοντα είναι σήμερα 8 με 9 ώρες και το στοίχημα είναι να μειωθεί κάτω από τις πέντε.