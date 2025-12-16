Αιτωλοακαρνανία: Τριήμερο δράσεων με τρακτέρ σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι δηλώνουν ότι παραμένουν αμετακίνητοι στα αιτήματά τους και προχωρούν σε νέο κύκλο δράσεων, όπως αποφασίστηκε σε πρόσφατη σύσκεψη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, έχει προγραμματιστεί τριήμερο κινητοποιήσεων με τη συμμετοχή αγροτικών οχημάτων και τρακτέρ σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι.

Σήμερα, Τρίτη, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναμένεται να μεταβούν με αγροτικά οχήματα στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο, μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 6.30 το απόγευμα.

Αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, και εφόσον –όπως αναφέρουν– δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη από τις επαφές με την κυβέρνηση, οι αγροτοκτηνοτρόφοι προγραμματίζουν νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Χαλικίου.

Την Πέμπτη, στις 11.00 το πρωί, προγραμματίζεται είσοδος τρακτέρ στο Μεσολόγγι. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι αγροτοκτηνοτρόφοι σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και να διανείμουν ψηφίσματα, προκειμένου να ενημερώσουν για τα αιτήματά τους.

Όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων, αυτή διεξάγεται κανονικά στα περισσότερα σημεία του νομού. Εξαίρεση αποτελεί το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, το οποίο παραμένει ενεργό, καθώς και το μπλόκο στη Βόνιτσα, στη διασταύρωση της Αμβρακίας Οδού με την κατεύθυνση προς Λευκάδα.