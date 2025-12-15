Alco: Το 78% στηρίζει τους αγρότες και το 56% θέλει εκλογές μέσα στο 2026

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco, με την πλειοψηφία των πολιτών να ζητούν εκλογές μέσα στο 2026.

Η δυσαρέσκεια δεν δημιουργεί μεταβολές στην εκλογική παρουσία των κομμάτων σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος αναφορικά με την πρόθεση ψήφου. Αυτό που καταγράφεται είναι η αύξηση των αναποφάσιστων σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τις αρχές του χρόνου με μόνους κερδισμένους την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, σημείωσε.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 23,6% από 23,3% στην δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%.

Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.

Οι αναποφάσιστοι καταγράφουν ποσοστό 20,9%, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 21,5% στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου.

Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ η απάντηση των πολιτών είναι «απαξίωση» ουσιαστικά σε ό,τι αφορά στην απόδοση δικαιοσύνης από την Εξεταστική.

Πρόωρες εκλογές θέλει το 56% των κομμάτων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αν και μέχρι πρόσφατα ζητούσαν κυβερνητική σταθερότητα.

Θετικά διακείμενο εμφανίζεται το 15% για τον Αλέξη Τσίπρα.