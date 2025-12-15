Alco: Το 78% στηρίζει τους αγρότες και το 56% θέλει εκλογές μέσα στο 2026

Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco, με την πλειοψηφία των πολιτών να ζητούν εκλογές μέσα στο 2026.
Η δυσαρέσκεια δεν δημιουργεί μεταβολές στην εκλογική παρουσία των κομμάτων σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος αναφορικά με την πρόθεση ψήφου. Αυτό που καταγράφεται είναι η αύξηση των αναποφάσιστων σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τις αρχές του χρόνου με μόνους κερδισμένους την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, σημείωσε.
Σε απόλυτους αριθμούς, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή αύξηση της τάξης του 23,6% από 23,3% στην δημοσκόπηση του Νοεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ οριακή μείωση με 11,6% έναντι 11,7%, αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9,5% από 8,9%, το ΚΚΕ με 7,3% από 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3% από 6,4%, και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7% από 5%.
Οριακά πάνω από το 3%, βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 3,2% από 3,4%, ενώ κάτω από το 3% καταγράφουν ποσοστά η Νίκη με 2,6% από 2%, το ΜέΡΑ25 σταθερά στο 2,4%, ακολουθεί με 2,3% το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,5%) και η Νέα Αριστερά με 1,1% από 1,4%.
Οι αναποφάσιστοι καταγράφουν ποσοστό 20,9%, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 21,5% στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Νοεμβρίου.
Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις ενώ μόλις 15% είναι αντίθετο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
Στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ η απάντηση των πολιτών είναι «απαξίωση» ουσιαστικά σε ό,τι αφορά στην απόδοση δικαιοσύνης από την Εξεταστική.
Πρόωρες εκλογές θέλει το 56% των κομμάτων σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αν και μέχρι πρόσφατα ζητούσαν κυβερνητική σταθερότητα.
Θετικά διακείμενο εμφανίζεται το 15% για τον Αλέξη Τσίπρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr