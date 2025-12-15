Πάτρα: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τρεις εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών Αρχών της Πάτρας, οι τρεις άνδρες που ενεπλάκησαν σε επεισόδιο τα ξημερώματα της Κυριακής (15.12.25).

Και στους τρεις επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ για τους δύο από αυτούς αποφασίστηκε επιπλέον η υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους κάθε 10 του μήνα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, χθες τα ξημερώματα, λόγω προσωπικών διαφορών, οι δυο κατηγορούμενοι επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα, συναντήθηκαν με τον τρίτο κατηγορούμενο και με την χρήση ρόπαλου και πυροβόλου όπλου, απείλησαν τον τελευταίο, ο οποίος φοβούμενος για την σωματική του ακεραιότητα, εμβόλισε την μοτοσικλέτα με το όχημα του, τραυματίζοντας στο πόδι τον έναν επιβαίνοντα – συλληφθέντα και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δυο κατηγορούμενους, ενώ περισυνέλεξαν και κατέσχεσαν ένα μεταλλικό ρόπαλο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ υπέδειξε στους αστυνομικούς σημείο σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, όπου είχε αποκρύψει ένα πυροβόλο όπλο και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν κοντά στον τόπο του περιστατικού, καθώς και σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Πάτρας, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν :

-1- σακίδιο μέσης και γάντια εργασίας.

-1- πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε τρία φυσίγγια

-1- περιλαίμιο τύπου «full-face»

-3- φυσίγγια

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.