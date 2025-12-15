Αιτωλοακαρνανία: Ολοσχερής καταστροφή σπιτιού στην Άνω Μυρτιά Θέρμου από φωτιά

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/12) σε σπίτι στην Άνω Μυρτιά Θέρμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, με την οροφή να έχει καταρρεύσει. Στο εσωτερικό διέμενε ένας άνδρας, ο οποίος όμως απουσίαζε τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 20 ημέρες είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε άλλη διώροφη μονοκατοικία του χωριού. Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.