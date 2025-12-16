Πάτρα: Πορεία στο κέντρο από τους εργαζόμενους στο δήμο -Κινητοποιήσεις σήμερα ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας ολοκληρώνεται η κινητοποίηση εργαζομένων του Δήμου, στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που πραγματοποιούν οι δήμοι όλης της χώρας σήμερα, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού
Οι κινητοποιήσεις γίνονται υπό το σύνθημα «Κλείνουμε τους δήμους» και εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαμαρτυρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι, όπως επισημαίνεται, στη διαχρονική υποχρηματοδότηση και τις αυξημένες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η πλήρης κρατική χρηματοδότηση των δήμων, η απαλλαγή τους από τέλη και ΦΠΑ, η ενίσχυση των δημοτικών υποδομών, καθώς και οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη βασικών αναγκών.
Στην Πάτρα έχουν προγραμματιστεί δύο κινητοποιήσεις. Η πρώτη πραγματοποιείται στις 10:00 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο, με τη συμμετοχή των εργαζομένων του Δήμου, γεγονός που οδήγησε και στη διακοπή της κυκλοφορίας στη Μαιζώνος στο συγκεκριμένο σημείο.
Η δεύτερη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα, στις 6:00 μ.μ., με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, σωματείων και φορέων της πόλης. Στη συνέχεια, στις 7:30 μ.μ., θα ακολουθήσει μετάβαση στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο της Εγλυκάδας. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής, έχει οριστεί προσυγκέντρωση στις 7:00 μ.μ. στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης «Γ. Καλεντζώτης», απ’ όπου θα αναχωρήσουν λεωφορεία.
Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν απάντηση στη χρόνια υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις δράσεις.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr