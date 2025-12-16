Πάτρα: Πορεία στο κέντρο από τους εργαζόμενους στο δήμο -Κινητοποιήσεις σήμερα ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού

Με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας ολοκληρώνεται η κινητοποίηση εργαζομένων του Δήμου, στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που πραγματοποιούν οι δήμοι όλης της χώρας σήμερα, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού

Οι κινητοποιήσεις γίνονται υπό το σύνθημα «Κλείνουμε τους δήμους» και εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαμαρτυρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι, όπως επισημαίνεται, στη διαχρονική υποχρηματοδότηση και τις αυξημένες αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η πλήρης κρατική χρηματοδότηση των δήμων, η απαλλαγή τους από τέλη και ΦΠΑ, η ενίσχυση των δημοτικών υποδομών, καθώς και οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη βασικών αναγκών.