Μιχάλης Κατρίνης: Ο γιος μου οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ο νόμος ισχύει για όλους

Ο μικρός γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, είναι ο 16χρονος που συνελήφθη στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Τρίτης (16.12.25) επειδή οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Ο γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ συνελήφθη μαζί με έναν ακόμα ανήλικο που είχε επιμελώς κρυμμένο ένα μαχαίρι στο αυτοκίνητο που επέβαιναν μαζί με τέσσερις ακόμα ανήλικους στο Χαλάνδρι.

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση» γράφει στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Κατρίνης.