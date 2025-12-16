Οι αγρότες ζητούν λύσεις! Πότε αναμένεται να αποφασίσουν για τα μπλόκα

Σε συνεχή επικοινωνία, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, βρίσκονται τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων μεταξύ τους αλλά και με εκπροσώπους αγροτών από τα περίπου 60 μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να αξιολογήσουν τις προτάσεις που κατέθεσε την Δευτέρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος κάλεσε, ταυτόχρονα, τον αγροτικό κόσμο σε διάλογο, ώστε να βρεθεί λύση και να λήξουν οι κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ή την Παρασκευή 19 του μήνα θα πραγματοποιηθεί παναγροτική σύσκεψη κατά πάσα πιθανότητα στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου οι αγρότες να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις τους, για το αν θα απορρίψουν την πρόταση για διάλογο και θα συνεχίσουν δυναμικότερα τις κινητοποιήσεις τους ή αν θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τα παραπάνω ανέφερε στο ethnos.gr το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και εκπρόσωπος των αγροτών από τα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, Κώστας Ανεστίδης, σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία των προτάσεων του υπουργού είναι ασαφείς, ωστόσο, κάποιες, όπως αυτές που αφορούν μείωση στο κόστος του πετρελαίου και του ρεύματος για τους αγρότες, μπορούν να αποτελέσουν μία βάση διαλόγου.

«Είναι ξεκάθαρο ότι οι περισσότερες από τις τοποθετήσεις του κ. Τσιάρα χαρακτηρίζονται από ασάφεια, ωστόσο, αναφέρθηκε και σε κάποια μέτρα, που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες, όπως, για παράδειγμα, αυτές που αφορούν το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο και σε αυτούς τους τομείς ο υπουργός δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα νούμερα. Αν δεν γίνει κάτι για το χαμηλό εισόδημα των αγροτών, δεν θα δοθεί λύση για τον κλάδο μας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των προϊόντων μας απούλητο και δεν έχουμε κεφάλαιο για να προχωρήσουμε σε νέες σπορές και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη χώρα μας αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να χαραχτεί προγραμματισμός για την επόμενη πενταετία ή δεκαετία, ώστε να υπάρχει αύριο για τους αγρότες. Αντί αυτού, όμως, στις 18 Δεκεμβρίου, πλην τεσσάρων χωρών, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ετοιμάζονται να συνυπογράψουν τη θανατική καταδίκη του αγροτικού κόσμου», λέει ο κ. Ανεστίδης.

«Μας απασχολούν τα Χριστούγεννα»

Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και πάρα πολλά σημεία του εθνικού δικτύου παραμένουν κλειστά από τα μπλόκα, απασχολεί και τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Όπως λέει ο κ. Ανεστίδης, δεν θέλουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να βρεθούν αντιμέτωποι με την κοινωνία, η συντριπτική πλειοψηφία της οποίας στηρίζει τον αγώνα τους και να ταλαιπωρήσουν, όσους προγραμματίζουν αποδράσεις και εκδρομές στην εορταστική περίοδο.

«Είναι ξεκάθαρο ότι μας απασχολεί το γεγονός ότι έρχονται Χριστούγεννα και δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. Δεν θέλουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με άλλες κοινωνικές ομάδες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ληφθεί μία απόφαση, για τον αν θα προσέλθουμε στο διάλογο ή όχι. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», σημειώνει ο κ. Ανεστίδης.