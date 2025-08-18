Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα»- Σοκάρει ο 28χρονος

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη φριχτή γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι. Ο 28χρονος δράστης και η 47χρονη γυναίκα φέρεται να συναντήθηκαν στο συσσίτιο της περιοχής, λίγο πριν ο νεαρός τη δολοφονήσει με 15 απανωτές μαχαιριές στην πιλοτή της πολυκατοικίας της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 28χρονος είχε δεχτεί συστάσεις από τον ιερέα της ενορίας και στη συνέχεια αποχώρησε, περιμένοντας την 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Ο ίδιος κατέθεσε ότι την περίμενε για «να λύσουν τις διαφορές τους» αλλά και πως «θόλωσε όταν εκείνη έβαλε τις φωνές».

Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι δηλώνει «μετανιωμένος» για την πράξη του, σημειώνει ότι είχε «εξοργιστεί» καθώς η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πρόσφατα για παρενόχληση.

«Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει»

Στην κατάθεσή του, την οποία φέρνει στο φως η ΕΡΤ, φέρεται να αναφέρει: «Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος. Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.