Νετανιάχου: «Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση»

Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Παρά τις αναφορές ότι η Χαμάς υποχώρησε από προηγούμενες απαιτήσεις και αποδέχθηκε την πρόταση Αράβων μεσολαβητών για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως δεν πρόκειται να συναινέσει αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως οι όροι που θέτει το Ισραήλ.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι συναντήθηκε νωρίτερα με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για να συζητήσουν το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας και την «ολοκλήρωση των αποστολών». «Όπως κι εσείς, ακούω τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορεί κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα — ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», σημείωσε.
Οι συνομιλίες που διεξάγονται στο Κάιρο με τη μεσολάβηση αραβικών χωρών φέρεται να έχουν φέρει πρόοδο προς μια μερική συμφωνία με τη Χαμάς, καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση φέρεται να έχει συναινέσει στο σχέδιο συμφωνίας που της παρουσιάστηκε. Ωστόσο, ο Νετανιάχου επιμένει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τέτοιες προτάσεις και θέτει συγκεκριμένους όρους: την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, την κατοχύρωση ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας σε όλη τη Λωρίδα και τη μεταβίβαση της διοίκησης σε φορέα διαφορετικό από την Παλαιστινιακή Αρχή.
Οι Άραβες μεσολαβητές θεωρούν ότι η σκληρή ρητορική του Ισραηλινού πρωθυπουργού ενδέχεται να αποτελεί διαπραγματευτικό τέχνασμα και ελπίζουν πως θα αλλάξει στάση αν η Χαμάς αποσύρει τις απαιτήσεις που είχε θέσει τον περασμένο μήνα και οδήγησαν στην κατάρρευση των προηγούμενων συζητήσεων.
