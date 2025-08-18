Νετανιάχου: «Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση»

Παρά τις αναφορές ότι η Χαμάς υποχώρησε από προηγούμενες απαιτήσεις και αποδέχθηκε την πρόταση Αράβων μεσολαβητών για συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως δεν πρόκειται να συναινέσει αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως οι όροι που θέτει το Ισραήλ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι συναντήθηκε νωρίτερα με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για να συζητήσουν το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας και την «ολοκλήρωση των αποστολών». «Όπως κι εσείς, ακούω τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορεί κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα — ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», σημείωσε.