Ελ. Βενιζέλος: Η ακτινογραφία-σοκ που αποκάλυψε τα 100 «αυγά» κοκαΐνης στο στομάχι διακινητή

Στη σύλληψη ενός άνδρα από τη Βραζιλία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την άφιξή του από το Σάο Πάολο, μέσω Γαλλίας.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτα ευρήματα και ο άνδρας οδηγήθηκε άμεσα για ιατρικές εξετάσεις. Η ακτινογραφία που ακολούθησε αποκάλυψε πως είχε καταπιεί 100 κάψουλες κοκαΐνης, βάρους περίπου 11 γραμμαρίων η καθεμία.