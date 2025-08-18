Back to Top
Συνελήφθη άνδρας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με 100 συσκευασίες κοκαΐνης στο στομάχι

Ο άνδρας από τη Βραζιλία έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού

Ένας άνδρας, από τη Βραζιλία, συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», κατηγορούμενος ότι είχε καταπιεί σημαντική ποσότητα κοκαΐνης

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας έφτασε στην Αθήνα, μέσω Παρισιού και στον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταπιεί περίπου 100 συσκευασίες κοκαΐνης.

