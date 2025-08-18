Δυτική Ελλάδα: Στοχευμένοι έλεγχοι για ηχορύπανση - 7 συλλήψεις σε τρεις περιοχές

Σειρά ελέγχων για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και της διατάραξης κοινής ησυχίας πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Ελλάδα, οδηγώντας σε επτά συλλήψεις μέσα σε τρεις ημέρες.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις:

Αμαλιάδα: Στις 16/8 συνελήφθησαν δύο άνδρες, ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσαν μουσική με ενισχυτές πέραν της άδειας. Ένας εξ αυτών συνελήφθη εκ νέου τα ξημερώματα της 17/8 για το ίδιο αδίκημα.

Αιγιαλεία: Στις 17/8, δύο ιδιοκτήτες καταστημάτων συνελήφθησαν καθώς σε έλεγχο με ηχόμετρο διαπιστώθηκε υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης.

Ναύπακτος: Στις 18/8, συνελήφθησαν δύο ακόμη ιδιοκτήτες καταστημάτων για τον ίδιο λόγο, μετά από έλεγχο με ηχόμετρο.

Όλες οι υποθέσεις σχημάτισαν δικογραφίες που θα υποβληθούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της κοινής ησυχίας και την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.