Νέα τροπή στην υπόθεση της φωτιάς στο Γηροκομειό - Συνελήφθη 21χρονος που πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα στην υπόθεση της πυρκαγιάς στο Γηροκομειό Πατρών. Ένας 21χρονος, ο οποίος προσήλθε στην Ανακρίτρια προκειμένου να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη από τις Αρχές.

Κατά πληροφορίες, ένας 21χρονος ο οποίος προσήλθε στην Ανακρίτρια Πατρών, για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου, διαπιστώθηκε πως έπεσε σε αντιφάσεις στα όσα έλεγε κι έτσι εκδόθηκε ένταλμα και για τη δική του σύλληψη!

Άλλες πηγές σημειώνουν πως ο 21χρονος ήταν ο οδηγός του δικύκλου, στο οποίο επέβαινε ο 25χρονος.

Στο μεταξύ στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Γηροκομειό την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάθεσή του δεν έχει ξεκινήσει ακόμη καθώς ανακριτής και εισαγγελέας παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες που σχετίζονται με την υπόθεση της φωτιάς στην Αχαΐα.

Ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό, αρνείται τις κατηγορίες, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης αφού έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, πάντως, ο 25χρονος βρέθηκε στο σημείο «ως εθελοντής για να σβήσει φωτιά»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι δικηγόροι του, υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους «ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.