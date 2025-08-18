Προς τριμερή Τραμπ- Πούτιν- Ζελένσκι: «Εφικτή η ειρήνη», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος- Στο τραπέζι εγγυήσεις και ανταλλαγές εδαφών

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και η επιδιωκόμενη τριμερής συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι βρέθηκε στο επίκεντρο του διαλόγου που εόχαν πριν από λίγο στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομόλογό του και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στα αξιωσημείωτα των νέων δηλώσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν η επισήμανσή του ότι «είναι εφικτή η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «θα πρέπει να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών». Για το συγκεκριμένο ακανθώδες θέμα τοποθετήθηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος σημειώνοντας ότι «όλα τα ευαίσθητα θέματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε στην τριμερή συνάντηση».

Ο Τραμπ τόνισε ότι «γνωρίζει ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση» στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε.

Η οικογενειακή φωτογραφία και οι φιλοφρονήσεις

Κατά την έναρξη της συνόδου, μετά την «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ είπε ότι μίλησε με τον Πούτιν το πρωί και θα επικοινωνήσει ξανά μαζί του μετά τη λήξη των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ισως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά όλους τους παριστάμενους, χαρακτηρίζοντας «φίλους» του τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και «σπουδαία ηγέτιδα» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Μιλώντας για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά» ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «είναι στο πλάι μου από την αρχή». Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, του είπε: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», για να συμπληρώσει ότι και αυτός κάνει «σπουδαία δουλειά». Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», υπενθυμίζοντας την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Ο Πούτιν θα δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Τραμπ είπε ότι «κάναμε σημαντικά βήματα» διαβεβαιώνοντας ότι «ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας». Η Ευρώπη θα σηκώσει μεγάλο βάρος αυτών των εγγυήσεων αλλά «και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποιος θα κάνει τι».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο.

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

Ζελένσκι: Οι να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι ηγέτες της Ουκρανίας και των άλλων χωρών. Τις δηλώσεις τους μονοπώλησε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως και η φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία και με την ευκαιρία αυτή ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.

Μαρκ Ρούτε: Ο Τραμπ έσπασε το αδιέξοδο

«Πρέπει να σταματήσουμε τις δολοφονίες. Πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή των υποδομών της Ουκρανίας. Αυτός είναι ένας φρικτός πόλεμος», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ευχαρίστησε τον Τραμπ και είπε ότι «έσπασε το αδιέξοδο».

Κάθε παιδί να επιστρέψει στην οικογένειά του, λέει η φον ντερ Λάιεν

«Βρισκόμαστε εδώ για να συνεργαστούμε μαζί σας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, για να σταματήσει η αιματοχυσία.»

«Κάθε παιδί πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του.»

Μερτς: Εξαιρετικά χρήσιμη η συνάντηση

Ο Μερτς τόνισε από την πλευρά του ότι η σημερινή συνάντηση θα είναι «εξαιρετικά χρήσιμη», αλλά τονίζει την ανάγκη για εκεχειρία το συντομότερο δυνατό.

«Για να είμαι ειλικρινής, όλοι θα θέλαμε να δούμε μια εκεχειρία, το αργότερο μέχρι την επόμενη συνάντηση,» είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ. Προσέθεσε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» πως η τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη εκεχειρία.

Κάλεσε μάλιστα τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να συμφωνήσει με τον Τραμπ να παίρνει τον λόγο και να απαντά:

«Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και αν μπορούμε να το καταφέρουμε.» Σημείωσε πάντως ότι οι έξι πόλεμοι (σ.σ.που ισχυρίζεται πως έλυσε στο παρελθόν), τερματίστηκαν χωρίς προηγούμενη εκεχειρία.

Μελόνι: Κάτι έχει αλλάξει από τις πρωτοβουλίες Τραμπ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ύστερα από 3 χρόνια, κατά τα οποία η Ρωσία δεν έδειχνε καμία πρόθεση συνεννόησης, κάτι έχει αλλάξει, χάρη στον Τραμπ, αλλά και στη γενναιότητα των Ουκρανών στο μέτωπο.

Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας ώστε ο πόλεμος να μην επαναληφθεί.

Ο Μακρόν για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας αφορούν «τη συνολική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Μακρόν.

Επανέλαβε τα λόγια του Μερτς, λέγοντας ότι μια εκεχειρία είναι «αναγκαιότητα» και τόνισε πως όλοι οι ηγέτες στηρίζουν αυτή την ιδέα.

Σημείωσε επίσης ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν: Ισχυρό ουκρανικό στρατό, για «χρόνια και δεκαετίες στο μέλλον», καθώς και δέσμευση όλων όσοι βρίσκονται γύρω από το τραπέζι να οικοδομήσουν σταθερή ασφάλεια.

Κιρ Στάρμερ: Ζητά τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι πιστεύει πως μπορεί να σημειωθεί «πραγματική πρόοδος» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ιδιαίτερα στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Προσέθεσε ότι μια τριμερής συνάντηση (με Τραμπ και Πούτιν) αποτελεί «λογικό επόμενο βήμα».

Με μια τέτοια συνάντηση και την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, αυτό θα ήταν, όπως είπε, «ιστορικό βήμα προς τα εμπρός».

Αλεξάντερ Στουμπ: Η Φινλανδία βρήκε λύση. Θα βρει και η Ουκρανία

Ο Φινλανδός πρόεδρος δήλωσε πως: «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα γύρω από αυτό το τραπέζι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό — με την έννοια ότι είναι η Ομάδα Ευρώπη και η Ομάδα Ηνωμένες Πολιτείες που βοηθούν την Ουκρανία.»

Ο Στουμπ υπενθύμισε ότι η Φινλανδία έχει μακρύ σύνορο με τη Ρωσία και είχε τη δική της εμπειρία με τη χώρα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αν κοιτάξω τη θετική πλευρά της σημερινής κατάστασης, εμείς βρήκαμε λύση το 1944, και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύση και το 2025 — για να τελειώσει ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και να πετύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.», είπε.