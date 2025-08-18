Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι

Λίγο πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, άνδρας θανάσιμα τραυματισμένος απόπυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Αλβανό υπήκοο, περίπου 35 ετών, ο οποίος φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής, ενώ διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.