ΤΕ Αχαΐας ΚΚΕ: «Ψίχουλα για τους πληγέντες, πακέτο για τους ξενοδόχους»

Η ανακοίνωση της ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

Για άλλη μια φορά γίναμε σήμερα μάρτυρες του «μοιράζω φύκια για μεταξωτές κορδέλες» σύμφωνα με τις εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, από κυβερνητικό κλιμάκιο.

Η στεγαστική συνδρομή(!!!!) που εξαγγέλθηκε όχι μόνο δεν επαρκεί με δεδομένο και το ύψος των ενοικίων για όσους δεν μπορούν να κατοικήσουν πλέον στο σπίτι τους, αλλά στην κυριολεξία αφήνει τους πληγέντες έρμαια στα χέρια δανείων και τραπεζών.

Η ενίσχυση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών είναι ψίχουλα μπροστά στο εύρος των ζημιών που έχουν υποστεί νοικοκυριά και καλλιέργειες. Ούτε λόγος βέβαια για αποζημίωση των αγροτών που επλήγησαν για όλα τα χρόνια που θα χρειαστούν μέχρι να εξασφαλίσουν ξανά εισόδημα κυρίως από την ελαιοκαλλιέργεια. Ούτε λόγος για διαγραφή των χρεών τους.

Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, είναι χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, χωρίς χρονοδιάγραμμα, και αυτό που θα δούμε για άλλη μια φορά είναι να στήνεται χορός εκατομμυρίων για τους εργολάβους.

Κουβέντα για μέτρα πρόληψης, για τη στελέχωση των πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών.

Τι έλυσε όμως κατευθείαν η κυβέρνηση; Το 1,5 εκ. ευρώ για το ΑΧΑΪΑ PASS!!!!! Για να εξασφαλίσουν όπως είπαν την τοπική τουριστική κίνηση!!! Ζεστό χρήμα για τους ξενοδόχους της περιοχής – οι οποίοι δεν επλήγησαν από τη φωτιά – για να μπορούν οι τουρίστες να βλέπουν τα καμμένα και τα πλημμυρισμένα αργότερα σπίτια!!!

Καλούμε το λαό να μην έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ η οποία τον αφήνει αβοήθητο στις δυσκολίες, συνεχίζοντας το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κ.α), πιστοί στις οδηγίες και τις επιταγές της ΕΕ. Έχουν αποδείξει πάμπολλες φορές πως η προτεραιότητά τους δεν είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, αφού τέτοιες παρεμβάσεις δεν χωράνε στον κανόνα του κόστους – οφέλους.

Να πάρει την υπόθεση στα χέρια του με οργανωμένη διεκδίκηση, δράση και αλληλεγγύη. Να οργανώσει επιτροπές πυροπλήκτων παντού και να παλέψει για αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών, πλήρη αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, στελέχωση των πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών. Να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι που επλήγησαν από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Να βγάλει συμπεράσματα και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για το σοσιαλισμό που βάζει στο επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, που στη σημερινή εποχή είναι απόλυτα ρεαλιστικό να ικανοποιούνται.