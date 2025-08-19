Ντόναλντ Τραμπ: Η στιγμή που κάνει το τηλεφώνημα στον Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω των συναντήσεων με Ζελένσκι και Ευρωπαίους

Το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία στην οποία αποτυπώνεται η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο, παρουσία στενών συνεργατών του όπως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μάλιστα, εν μέσω των συναντήσεών του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο οβάλ γραφείο είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το έδαφος για απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δηλώνει ότι προετοιμάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , μετά και τις συναντήσεις που είχε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. <a href="https://t.co/RkWReNAT2b">pic.twitter.com/RkWReNAT2b</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1957618145885393162?ref_src=twsrc%5Etfw">August 19, 2025</a></blockquote>

«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, πάντα είχα εξαιρετική σχέση μαζί του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν σε μία στιγμή της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας με νόημα: «Νομίζω ότι και ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει να βρει μία λύση. Θα δούμε». Όπως τονίζει σε ανάλυσή του το CNN, «ο Πούτιν δεν ήταν στον Λευκό Οίκο αλλά η φωνή του ακούστηκε».

Στην πρώτη του ανάρτηση στο Truth Social μετά τις διαπραγματεύσεις στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τηλεφώνησε στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι. Και όταν αυτή γίνει, θα έχουμε μια τριμερή, με τους δύο προέδρους και εμένα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τι συζήτησαν Τραμπ – Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν κατά τη διάρκεια 40λεπτης τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Δευτέρα την ιδέα να ανέβει το επίπεδο αντιπροσώπευσης στις συνομιλίες για την επίλυση της ένοπλης σύρραξης στην Ουκρανία, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

«Συζητήθηκε η ιδέα πως θα είχε αξία να εξερευνηθεί η πιθανότητα να ανέβει το επίπεδο αντιπροσώπευσης της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς», ή με άλλα λόγια το ποιοι συμμετέχουν στις «απευθείας διαπραγματεύσεις», ανέφερε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον σύμβουλο της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσακόφ.