Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός 40χρονος χειριστής σε εργοτάξιο αντλησιοταμίευσης

Το βαρύ μηχάνημα που χειριζόταν ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Βαριά σκιά έπεσε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Αμφιλοχίας , όταν ένας 40χρονος χειριστής μηχανήματος έχασε τη ζωή του την ώρα της εργασίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος εργαζόμενος –κάτοικος Αγρινίου– βρισκόταν στη δεύτερη βάρδια χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, το βαρύ μηχάνημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό, ωστόσο η επιχείρηση απεγκλωβισμού δεν στάθηκε αρκετή για να σωθεί η ζωή του.

Το τραγικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και θλίψη στους συναδέλφους του, οι οποίοι μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

*Με πληροφορίες από e-maistros.gr 

