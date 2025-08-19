Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν δεχθεί 15 μαχαιριές

«Κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι», φώναξε η 47χρονη γυναίκα πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του 28χρονου στο Χαλάνδρι.

Το θύμα της νέας γυναικοκτονίας προσπάθησε να σώσει τη ζωή του και να καλέσει σε βοήθεια αλλά ήταν πολύ αργά.

Παγωμένη παραμένει η κοινωνία από τη νέα στυγερή δολοφονία που έγινε τη Δευτέρα (18.08.2025) στην είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι. Ο 28χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στο σημείο και αφού μίλησε λίγα λεπτά με την άτυχη γυναίκα, στη συνέχεια την κατακρεούργησε, μαχαιρώνοντάς την 15 φορές σε πρόσωπο και λαιμό.

Αν και το θύμα φώναξε σε γειτόνισσά της πως χρειάζεται βοήθεια, ο 28χρονος δεν σταμάτησε μέχρι να την δει να πέφτει αιμόφυρτη.

Τότε, γείτονας κάλεσε την αστυνομία λέγοντας «βλέπω ένα άτομο να κυνηγάει με μαχαίρι μια γυναίκα».

Στο σημείο έσπευσαν τα στελέχη της αστυνομίας που εντόπισαν τον δράστη της γυναικοκτονίας, πάνω από την σορό της 47χρονης.