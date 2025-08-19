Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» βλέπουν πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το ποιος και το γιατί έγινε η δολοφονία του 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από την πρώτη στιγμή μαθεύτηκε πως το θύμα, ο Αρτούρ Μπασίμι ήταν σεσημασμένος. Τα ΜΜΕ της Αλβανίας ωστόσο δίνουν περισσότερη έμφαση στον αδελφό του που είχε κατηγορηθεί για σειρά παραβάσεων αλλά και για δολοφονία.

Ο 47χρονος βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, από πυροβόλο όπλο, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα, τη Δευτέρα (18.08.2025). Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και ξεκίνησε η έρευνα για το κίνητρο της στοχευμένης δολοφονίας του.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά. Το θύμα είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022, για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση, η οποία έκανε κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί και πάλι για παρόμοιες κατηγορίες.