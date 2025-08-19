Φωτιά στην Πάτρα: Σήμερα οι απολογίες του 25χρονου και του 21χρονου για την φωτιά στο Γηροκομειό

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε σήμερα ο 25χρονος που κατηγορείται για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας –μέσω των συνηγόρων του– ότι βρέθηκε στο σημείο ως εθελοντής για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε κοντά στο Γηροκομείο, ενώ την ίδια ώρα μαίνονταν οι φλόγες στα Συχαινά της Πάτρας.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά τη χθεσινή κατάθεση 21χρονου, ο οποίος εμφανίστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης αλλά τελικά συνελήφθη με ένταλμα για συνέργεια στον εμπρησμό.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και εκείνος ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 21χρονος αλλοδαπός κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένες περιουσίες και ανθρώπινες ζωές, καθώς και για εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί επίσης στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.