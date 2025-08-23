Θεσσαλονίκη: Πέθανε 30χρονη έγκυος- Πώς χάθηκε σε λίγη ώρα

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Κρυονερίου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, λόγω του ξαφνικού θανάτου μιας 30χρονης εγκύου.

Η γυναίκα είχε καταγωγή από το Κρυονέρι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα προχθές το βράδυ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη, και τελικά έχασε τη ζωή της λίγες ώρες αργότερα.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο χωριό της, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της, από ανακοπή καρδιάς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Για την ταχύτερη μεταφορά της εγκύου, στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο, ώστε το ασθενοφόρο να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέσα σε διάστημα 31 λεπτών.

Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών να τη σταθεροποιήσουν, αργά τη νύχτα άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η κοινωνία του Λαγκαδά παραμένει συγκλονισμένη, με την είδηση του ξαφνικού θανάτου της 30χρονης εγκύου.

