Βόλος: Αμετανόητος ο 40χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του

«Ανακούφιση» για τα 4 παιδιά της αδικοχαμένης 36χρονης, που έπεσε νεκρή μετά την επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από τον άνθρωπο που αγαπούσε και μαζί του είχε φτιάξει την οικογένειά της.

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο συνελήφθη το Σάββατο και σήμερα (24.08) θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Μόλις 300 μέτρα μακριά από το σπίτι όπου έσφαξε την μητέρα των παιδιών του, βρέθηκε ο δράστης της γυναικοκτονίας που έχει «τσακίσει» τις τελευταίες ημέρες τον Βόλο. Αντί να ζητήσει συγγνώμη, να βάλει τα κλάματα και να αναρωτηθεί πώς είναι τα παιδιά του που είδαν το έγκλημα μπροστά στα μάτια τους, ο 40χρονος ούρλιαζε στους αστυνομικούς «καλά της έκανα», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο λόγος, όπως ισχυρίζεται, που όπλισε το χέρι του ήταν η απιστία.

Από τη στιγμή που σκότωσε την σύζυγό του, οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Μετά από μία ημέρα βρέθηκε στο οικόπεδο στην οδό Ευρυπίδου. Μάλιστα, φορούσε διαφορετικά ρούχα τα οποία είχε βρει σε κάδο σκουπιδιών.

Οι κάτοικοι, πριν την σύλληψή του, έβλεπαν έναν μυστηριώδη άνδρα να τριγυρνά στην περιοχή και έτσι ειδοποίησαν την αστυνομία αν και αντιλήφθηκαν πως αυτός ο άνδρας δεν φοράει τα ρούχα τα οποία φορούσε ο δράστης όταν τράπηκε σε φυγή. Ένας κάτοικος ωστόσο τον αναγνώρισε, ειδοποίησε την αστυνομία και έτσι όταν οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο, τον είδαν να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους.