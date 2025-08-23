Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Βλέπουμε κάποιον ξαπλωμένο στο έδαφος» - Κάτοικος κάλεσε το 100

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ ήταν σε πλήρη εξέλιξη μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά τη γυναικοκτονία της 36χρονης συζύγου του, εντοπίστηκε από τις Αρχές σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο σε κεντρικό σημείο του Βόλου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 40χρονο δεν έφερε καμία αντίσταση και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου και κρατείται ως τώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάτοικοι της περιοχής έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στον εντοπισμό του, καθώς τις τελευταίες ώρες ενημέρωναν διαρκώς το «100» για άτομα που κινούταν ύποπτα στην περιοχή, σε περίπτωση που τον εντόπιζαν.



Ένας από αυτούς, ήταν εκείνος ενημέρωσε τις Αρχές, για την ύπαρξη ενός άνδρα σε οικόπεδο της περιοχής. «Βλέπουμε σε οικόπεδο με χόρτα, κάποιον να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος. Ίσως είναι ο δολοφόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο 100, σύμφωνα με το taxydromos.gr

Έτσι οι Αρχές προσέγγισαν διακριτικά το σημείο και εντόπισαν τον δράστη.

Η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στις 4:24 μμ σήμερα η σύντομη –πρώτη- ενημέρωση που έδωσε η Ελληνική Αστυνομία είχε ως εξής: « Συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου 40χρονος αλλοδαπός για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονης αλλοδαπής που έλαβε χώρα χθες (22-08-2025) στον Βόλο».