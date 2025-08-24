Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας σε ηλικία 79 χρόνων

Σε ηλικία 79 χρόνων, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08.2025) ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός και παραγωγός της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, πατέρας του επίσης δημοσιογράφου, Λάμπρου Κωνσταντάρα και γιος του πασίγνωστου και αείμνηστου ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα με την υγεία του. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η αιτία θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Το μεσημέρι της Κυριακής 24 Αυγούστου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε τον πατέρα του μέσα από μία ανάρτηση στα social media. «Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λιγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».