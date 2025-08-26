Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση στο κέντρο- Στο νοσοκομείο δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα. στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Αράτου.

ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής, άνδρας περίπου 50 ετών, να εκτιναχθεί και να καταλήξει στο πεζοδρόμιο.

Ο τραυματίας, αν και σε σοβαρή κατάσταση, είχε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.