Αντίρριο: Νεκρός άνδρας από το Ρίο- Βρέθηκε να επιπλέει χωρίς αισθήσεις

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο Αντίρριο,όταν δύτης βρέθηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του, στην Ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και αναμένεται και σκάφος το λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας ψάρευε συχνά στην περιοχή του Αντιρρίου. Πληροφορίες αναφέρυν ότι πρόκειται για 88χρονο ψαροντουφεκά, συνταξιούχο υπάλληλο της ΔΕΗ και κάτοικο Ρίου, ο οποίος άφησε το αυτοκίνητό του στο Ρίο και πέρασε στο Αντίρριο με φέρρυ,για να πάει για ψάρεμα.