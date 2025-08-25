Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ύποπτα περιστατικά σε Λάππα, Καλαμάκι και Σαγέικα- Αυστηρά περιοριστικά μέτρα

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δυτική Αχαΐα μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων σε εκτροφές πέραν της Λακκόπετρας, με ύποπτα περιστατικά σε Λάππα, Καλαμάκι και Σαγέικα.

Οι κτηνιατρικές αρχές προειδοποιούν για κίνδυνο περαιτέρω διασποράς και επιβάλλουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις ζώων, ζωοτροφών και στην τήρηση βιοπροστασίας από τους κτηνοτρόφους.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: "H Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι τις τελευταίες ημέρες και κατά την διάρκεια των ελέγχων επιτήρησης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που πραγματοποιεί η υπηρεσία σε εκτροφές αιγοπροβάτων της ζώνης προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έχουν εντοπιστεί κρούσματα και υπάρχει υποψία του νοσήματος, εκτός από την περιοχή της Λακκόπετρας και στα Δ.Δ Λάππα, Καλαμάκι και Σαγαίϊκα.

Εκτιμάται ότι η διασπορά σε αυτές τις περιοχές είναι αποτέλεσμα του μεγάλου χρονικού διαστήματος που το νόσημα ενδημούσε στην περιοχή της Λακκόπετρας, χωρίς να έχει υπάρξει καμία σχετική ενημέρωση.

Τα γεγονός αυτό δημιουργεί ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση του νοσήματος.

Ως εκ τούτου, με βάση σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέα Φίλια, υπενθυμίζονται τα κάτωθι:

1. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων στις περιοχές της ζώνης προστασίας (που περιλαμβάνει τα Δ.Δ Λακκόπετρας, Λιμνοχωρίου, Καλαμακίου, Αράξου, Μετοχίου, Καλογριάς, Λάππα, Απιδεώνα, Βουπρασίου Σαγαιϊκων) και επιτήρησης (ο υπόλοιπος Δήμος Δυτικής Αχαΐας, επιπλέον των Δ.Δ. Βραχνείκων και Καμινίων του Δήμου Πατρέων και των Δ.Δ. Μανωλάδας, Βάρδας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας), καθώς και περεταίρω απαγορευμένης ζώνης (που περιλαμβάνει τον υπόλοιπο Δήμο Πατρέων και τον Δήμο Ερυμάνθου από την Π.Ε Αχαΐας και τις περιοχές των Δήμων Ανδραβίδας- Κυλλήνης, Πηνειού και Ήλιδας της Π.Ε Ηλείας).

2. Απαγορεύεται η διακίνηση ζωοτροφών από τις περιοχές της προστασίας και επιτήρησης χωρίς σχετική άδεια από τον Επόπτη Ζωοτροφών.

3. Είναι υποχρεωτική η τήρηση των μέτρων βιοπροφύλαξης στις εκτροφές (περίφραξη, απολυμάνσεις τροχών οχημάτων και υποδημάτων στις εισόδους, εξόδους των εκμεταλλεύσεων, απολυμάνσεις υλικών και εξοπλισμού, χρήση προστατευτικής ένδυσης-υπόδησης).

4. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην είσοδο οποιουδήποτε ξένου προσώπου στην εκτροφή (π.χ έμποροι ζώων).

5. Όλοι οι κάτοχοι οικόσιτων αιγοπροβάτων που δεν το έχουν ήδη πράξει υποχρεούνται να δηλώσουν τα ζώα τους στο Τμήμα Κτηνιατρικής Δυτικής Αχαΐας.

Για την μη τήρηση των μέτρων και μη ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως στην περίπτωση της παράνομης μετακίνησης ζώων που εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία στον Δήμο Ερυμάνθου.

Σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων (υψηλός πυρετός, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θάνατοι ζώων) οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνταινα ενημερώσουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του νοσήματος.