Πάτρα: Tροχαίο στην Αγυιά- Έφυγε ο οδηγός του ΙΧ και τον έψαχνε η αστυνομία

φωτο αρχείου

Τον εντόπισαν στην περιοχή του Ρίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11.30 το πρωί στην οδό Αμερικής στο ύψος της Ν.Ε.Ο., όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συγκρούστηκαν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με μηχανή, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός.

Ο οδηγός του ΙΧ  ωστόσο έφυγε από το σημείο και άρχισαν οι αναζητήσεις της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να βρουν το αυτοκίνητο με τον οδηγό και να τον σταματήσουν στην περιοχή του Ρίου.

Ο άνδρας προσήχθη στην Τροχαία.

