Πάτρα: Νεκρός ο οδηγός της μηχανής μετά το τροχαίο στην Αμερικής

Δεν τα κατάφερε ο οδηγός της μηχανής που νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 11.30 το πρωί ενεπλάκη σε τροχαίο με ΙΧ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αμερικής και Ν.Ε.Ο.

Ο οδηγός της μηχανής είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 27 ετών.

Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίστηκαν εν αρχή ότι ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο και άρχισαν οι αναζητήσεις της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

Ο οδηγός του ΙΧ ωστόσο ισχυρίστηκε ότι έφυγε αφού πρώτα ήρθε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τον τραυματία και ότι πήγε στο νοσοκομείο για να δει την κατάσταση των παιδιών του τα οποία επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να βρουν το αυτοκίνητο με τον οδηγό και να τον σταματήσουν στην περιοχή του Ρίου.