Πάτρα- Φωτιά στο Γηροκομειό: Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών ζητά Εισαγγελέας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια εισαγγελέας Πατρών πρότεινε την αποφυλάκιση των δύο νεαρών που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό της Πάτρας.

Η εισήγηση στηρίζεται στα νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 21χρονου και του 25χρονου.

Η σχετική εισήγηση έχει ήδη σταλεί στον ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει μέχρι αύριο για την τύχη των κατηγορουμένων.

Οι δικηγόροι των δύο νεαρών δεν κατέθεσαν ένσταση κατά της προφυλάκισης, καθώς η διαδικασία θα ήταν πιο χρονοβόρα και θα απαιτούσε τη σύγκληση του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου. Αντ' αυτού, προτίμησαν να προσκομίσουν νέα στοιχεία, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία, τα οποία ενίσχυσαν την υπερασπιστική τους γραμμή. Τώρα, η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή.