Πάτρα: «Σαρώνει» με ελέγχους ο Δήμος και ρίχνει πρόστιμα για τραπεζοκαθίσματα- Στην Ηφαίστου τους έγραψαν όλους! Έξαλλοι οι καταστηματάρχες και στην Τριών Ναυάρχων

Σε εκτεταμένους ελέγχους προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου ο Δήμος Πατρέων, εστιάζοντας στα τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων εστίασης στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων και σε αυτόν της Ηφαίστου.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε επιχειρηματίες που διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν, παραβιάζοντας τις ισχύουσες διατάξεις. Ιδίως στην περιοχή της Ηφαίστου, οι πληροφορίες λένε ότι τα πρόστιμα έπεσαν σε όλα τα καταστήματα, καθώς όπως είχαν πει στο thebest.gr, θα άνοιγαν τα μαγαζιά τους χωρίς άδεια και θα έβγαζαν τραπεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο, προκειμένου να γλυτώσουν από το οριστικό «λουκέτο».

Οι επαγγελματίες της περιοχής εμφανίζονται έντονα ανήσυχοι επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε αναμονή της κανονιστικής που θα καθορίσει επακριβώς το πλαίσιο λειτουργίας τους. Όπως αναφέρουν, η καθυστέρηση αυτή δυσχεραίνει τη δυνατότητά τους να λειτουργούν πλήρως νόμιμα, προκαλώντας πρόσθετο άγχος και οικονομική πίεση.

«Στην Πάτρα οι έλεγχοι του Δήμου δεν είναι έλεγχοι, είναι παρωδία. Αν δεν είσαι «δικός τους», σου ρίχνουν πρόστιμο, ενώ αν τα έχεις καλά μαζί τους, ξαφνικά όλα είναι νόμιμα, δηλαδή ζητάνε μια απόδειξη για τα μάτια του κόσμου, την υπογράφουν και φεύγουν. Και το καλύτερο; Μεταξύ τους έχουν δίκτυο επικοινωνίας, που ειδοποιούν ποιος δρόμος θα «φαγωθεί» από έλεγχο και ποιος θα τη γλιτώσει. Αυτό δεν λέγεται έλεγχος, ούτε καν ρουσφέτι. Στο μεταξύ, δυο χρόνια περιμένουμε την κανονιστική» τονίζει στο thebest.gr ο επιχειρηματίας στην Τριών Ναυάρχων Θανάσης Βούρτσης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ότι οι έλεγχοι στον πεζόδρομο της Ηφαίστου έγιναν την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των καταστημάτων, μετά από περίπου δύο μήνες που παρέμεναν κλειστά λόγω της κίτρινης διαγράμμισης που όριζε τον επιτρεπόμενο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων.